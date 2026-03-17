В настоящий момент ни один российский регион не может чувствовать себя в безопасности с точки зрения возможных атак украинских беспилотников. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе выездного совещания в Екатеринбурге, пишет «Интерфакс».

В частности, отметил Шойгу, динамика развития дронов ВСУ и способы их применения ставят под угрозу территорию Урала, который ранее был недосягаем для воздушных атак беспилотниками со стороны украинских войск. Секретарь Совбеза назвал ключевые факторы риска в Уральском федеральном округе: в частности, там сконцентрированы стратегические предприятия оборонного комплекса, находятся энергетические и химические объекты, а также крупнейшие месторождения нефти и газа.

«Все то, что составляет основу экономической безопасности и обороноспособности государства», — отметил он.

Кроме того, Шойгу напомнил, что регион обладает протяженной и насыщенной транспортной инфраструктурой, которая включает в себя крупные железнодорожные магистрали и узлы, а также автомобильные дороги федерального значения.

По словам секретаря Совбеза, вывод из строя подобных объектов способен не только нанести существенный ущерб экономике, но также привести к дестабилизации жизнедеятельности крупных агломераций, прервать цепочки поставок, включая те из них, которые имеют критическое значение с точки зрения обеспечения специальной военной операции.

Шойгу также обратил внимание на то, что в 2025 году количество воздушных атак Украины на российскую инфраструктуру превысило аналогичный показатель 2024 года в четыре раза — с 6,2 до 23 тысяч атак.