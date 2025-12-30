Президент Владимир Путин подписал указ о проведении специальных сборов россиян, пребывающих в мобилизационном людском резерве вооруженных сил, для защиты критически важных и других объектов жизнеобеспечения. Документ опубликован 30 декабря на сайте правовых актов и с этого момента считается вступившим в силу.

Перечень объектов, подлежащих защите, определит правительство. Все действия, связанные с выполнением указа, профинансируют из средств, предусмотренных в федеральном бюджете на расходы Минобороны.

Военному ведомству поручено определить список воинских частей, которые обеспечат проведение сборов. Еще один пункт в числе задач, поставленных указом перед Минобороны, обозначен в публичном документе словами: «для служебного пользования».

Ведущий «Соловьев Live» Сергей Мардан предположил в своем телеграм-канале, что в списке критически важных объектов будут нефтеперерабатывающие заводы, объекты энергетической инфраструктуры и ключевые транспортные узлы.

«Сразу же отметим, что это не означает новой волны мобилизации. Привлекаться будут те, кто уже служил в вооруженных силах и обладает соответствующим опытом», — прокомментировал публикацию указа военный канал «Архангел спецназа».

Там добавили, что «это будет не повсеместно», а только там, где есть объекты, подлежащие первостепенной защите и где есть «дефицит кадров».

Указ Путина последовал за подписанным им же в ноябре законом о привлечении резервистов к защите жизненно важных объектов. В октябре его сразу в трех чтениях одним днем единогласно приняла Госдума.

В Генштабе до принятия закона заявили, что он не означает проведения новой мобилизации.

«Ни о какой мобилизации речь не идет. Обращаю ваше внимание, что законопроект распространяется только на граждан, добровольно заключивших контракт в резерв, и обращаюсь с просьбой не реагировать на разные инсинуации на эту тему», — сказал на брифинге замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский (цитата по ТАСС).

Во время обсуждения закона депутатами глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что мобилизационный людской резерв был создан решением президента и существует с 2015 года. На осень 2025-го в его составе было около 30 тыс. человек, однако Путин распорядился кратно нарастить число резервистов, напомнил Картаполов.

Парламентарий констатировал, что Россия сегодня «живет в условиях периодических атак беспилотников» и что обеспечение безопасности критически важных объектов является «важной государственной задачей».

По его словам, защита требуется не только НПЗ, но и хранилищам нефти, магистральным трубопроводам, терминалам, складам, предприятиям оборонно-промышленного комплекса и другим объектам, в том числе иностранным.

Вскоре после после подписания закона Путиным «Коммерсантъ» сообщил о начавшемся в России массовом сборе резервистов для защиты критически важных объектов от беспилотников. Причем издание отмечало, что формировать отряды начали еще до вступления поправок в силу.

Кампании, по данным газеты, проводились как минимум в 20 регионах, в том числе в Калининградской, Ленинградской, Тверской, Ярославской и Тульской областях, Татарстане, Чувашии, Башкирии и Красноярском крае.