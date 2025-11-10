По меньшей мере в 20 российских регионах началась кампания по набору резервистов в подразделения для защиты критически важных объектов. Об этом 10 ноября пишет «Коммерсантъ». Формировать такие отряды начали еще до вступления в силу поправок, которые президент России Владимир Путин подписал 4 ноября. Как отмечает «Коммерсантъ»., одно из первых подобных формирований появилось в Ленинградской области.

Один из добровольцев, заключивший контракт в резервисты в Тамбовской области, рассказал RTVI, как организован процесс набора в подразделения:

«Все прошло культурно: заполнил анкету, ответил на вопросы на собеседовании, про здоровье рассказал. На СВО я уже не тяну, но опыт работы в ЧОП, лицензию на гладкоствол имею. Контракт у меня теперь на три года. Прошел полумесячную подготовку на полигоне — по понятным причинам не могу подробности рассказать. Не раскрою военную тайну, если расскажу, что обучали оказанию первой помощи, специфике работы дронов, тому, чем и как можно их сбивать, а также как действовать при обнаружении ДРГ и т.д. Теперь дежурю на территории завода в своей области. При подписании контракта спрашивали: готов ли в случае острой необходимости поехать в другую область, но это для проформы, так как объектов и у нас хватает, люди на всех нужны.

Насколько я понимаю, опыт теробороны в Белгороде и вот таких вот инициатив на местах, как у нас в области, или как в соседних областях у «Барса», в Москве признали успешным, и теперь он будет масштабирован на всю страну.

От предприятия я получаю 65 тысяч рублей в месяц. Мужики на других объектах плюс-минус столько же, но оплата зависит еще от самого предприятия, то есть может быть и выше. Я пошел раньше принятия закона, поэтому про сборы рассказать не могу, знаю, что за участие в них Минобороны доплачивало. Ну и если вызовут в резерв, обещают сохранить рабочее место. Меня тоже спрашивали, нужно мне это или нет; я был без работы, поэтому не пригодилось».