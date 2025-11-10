Как минимум в 20 российских регионах началась кампания по набору резервистов в подразделения для защиты критически важных объектов, пишет «Коммерсантъ».

Формировать специализированные отряды резервистов начали еще до вступления в силу соответствующих поправок, которые президент России Владимир Путин подписал 4 ноября.

«Коммерсантъ» отмечает, что одно из первых подобных формирований появилось в Ленинградской области. К середине ноября аналогичные кампании проводятся еще в 19 регионах, среди них Калининградская, Смоленская, Ярославская, Брянская, Курская, Тульская, Самарская, Тверская и Тамбовская области, Татарстан, Чувашия, Башкирия, Красноярский край и др.

В Татарстане в октябре открылся набор резервистов для охраны нефтяных объектов, а в ноябре отряд из 21 бойца уже отправился на военные сборы. Первые этапы отбора также прошли 15 резервистов в Нижегородской области, они будут защищать объекты критической инфраструктуры региона. В Башкирии резервисты войдут в состав «мобильных огневых групп», которые будут защищать от беспилотников объекты НПЗ «Башнефть», промышленные площадки «Уфанефтехима» и «Газпрома».

В приграничных областях добровольцам предстоит не только защищать важные объекты, но также пресекать деятельность диверсионно-разведывательных групп, при необходимости помогать с эвакуацией жителей и поддерживать режим контртеррористической операции.

«Коммерсантъ» обращает внимание на заявление Минобороны о том, что резервисты будут задействованы в пределах своего региона. Издание отмечает, что в тексте закона подобных ограничений нет, однако они закреплены в типовом договоре, который подписывают граждане при вступлении в добровольческие отряды «Барс».

Согласно закону о резервистах, набирать в отряд будут солдат и сержантов до 50 лет, младших и старших офицеров до 60-65 лет. У них должно быть не менее девяти классов образования, отсутствие судимостей и категория годности по здоровью не ниже В.

Резервисты смогут находиться на сборах не более шести месяцев в год. На этот период они получат статус военнослужащего и соответствующие социальные гарантии, включая выплаты, дополнительные надбавки и премии. В случае гибели резервистов их семьи смогут получить выплаты и льготы. Суммы зависят от региона и характера службы, указывает «Коммерсантъ».

Так, в Брянской области рядовые будет ежемесячно получать 40,5 тыс. рублей, командиры отрядов — до 99,3 тыс. За каждое боевое дежурство предусмотрена доплата в размере 4 тыс. рублей. Резервистам также положены единовременные выплаты от Минобороны (35 тыс. рублей) и региона (150 тыс. при заключении полугодового контракта, 300 тыс. ― за годовой).