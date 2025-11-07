Минобороны России представило проект постановления правительства, в котором разъясняются правила проведения учебных мероприятий для граждан из мобилизационного резерва армии. 4 ноября президент Владимир Путин подписал закон о призыве резервистов в мирное время.

Решение о необходимости проведения учений и о том, сколько граждан будут направлены на спецсборы, принимает глава государства. За координацию этих процессов будет отвечать Минобороны России. Основная задача резервистов — защита стратегически важных и жизненно необходимых объектов, включая сферу энергетики, транспорта. Также речь шла про нефтеперерабатывающие заводы и иную инфраструктуру.

Сроки и статус участников

Максимальная продолжительность учений составляет шесть месяцев в течение года. На этот период участники получают статус действующих военных со всеми правами и обязательствами.

Время участия в мероприятиях засчитывается в военный стаж. В случае гибели семьи получат компенсации наравне с семьями кадровых военных. За нарушения дисциплины предусмотрена ответственность как для обычных военнослужащих — вплоть до наказания за дезертирство.

Денежное довольствие

Участники будут получать оклады согласно воинским должностям и званиям (от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, сообщает «Коммерсант»). Дополнительно предусмотрены надбавки за службу в сложных климатических условиях.

Трудоустроенным гражданам сохранят среднюю зарплату по основному месту работы, неработающим выплатят пособие размером не менее МРОТ. Также компенсируются транспортные расходы, проживание и командировочные.

Отличия от контрактников

Как объяснили ранее в Генштабе, принципиальная разница между резервистами и кадровыми военными заключается в том, что первые совмещают участие в резерве с гражданской работой и в обычное время остаются штатскими лицами.

Закон распространяется только на добровольцев, заключивших контракт о нахождении в резерве. Регионы уже начали формировать соответствующие подразделения.

4 ноября Путин подписал закон, предусматривающий возможность направления резервистов на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры.