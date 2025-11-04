Президент России Владимир Путин подписал законы о круглогодичном призыве в армию и призыве резервистов для защиты критически важных объектов. Документы размещены 4 ноября на официальном портале публикования нормативных правовых актов.

О круглогодичном призыве в армию

Призывная кампания теперь будет длиться с 1 января по 31 декабря. Новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года.

Изменения предполагают, что медосмотр, психологическое тестирование и заседания призывной комиссии будут проходить в течение всего календарного года, а не только во время весенней или осенней призывных кампаний.

При этом военкоматы будут отправлять срочников по-прежнему в определенные периоды: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Телеграм-канал «Военные адвокаты» ранее также приводил список и других изменений, которые начнут действовать со следующего года.

Например, неявка на призывные мероприятия в любое время года приведет к уголовному преследованию по статье 328 УК РФ. При этом за неявку по повестке для уточнения данных гражданам может грозить штраф от 10 тыс. до 30 тыс. рублей по статье 21.5 КоАП РФ, говорилось в посте.

Также призывникам будут рассылаться электронные повестки. Она будет считаться врученной через семь дней после размещения в «Реестре повесток». При этом не имеет значения, есть ли у гражданина аккаунт на «Госуслугах» и заходил ли он на сайт реестра.

Если человек не явился в течение семи дней, то в его отношении начинают действовать ограничительные меры, которые будут сняты в случае явки в военкомат. Среди них: запрет на выезд из страны; запрет на государственную регистрацию в качестве ИП и самозанятого; запрет на государственную регистрацию недвижимого имущества; приостановка действия водительского удостоверения; запрет на государственную регистрацию транспортных средств; отказ в заключении кредитного договора.

Ко второму чтению парламентарии внесли правки, согласно которым предельный срок явки призывника в военкомат после размещения электронной повестки в реестре — 30 суток.

Стоит также учесть, что решение комиссии о призыве на службу с 1 января 2026 года начнет действовать в течение года. Если у призывника возникли основания для отсрочки или освобождения, нужно сообщить об этом в военкомат и приложить подтверждающие документы. Заявление следует подать письменно или через «Госуслуги» до даты явки для отправки в войска.

Ко второму чтению авторы законопроекта установили сроки рассмотрения обращений. Теперь у военкоматов и призывных комиссий есть 5 рабочих дней с момента регистрации заявления, чтобы передать материалы в вышестоящую комиссию. Если она отменит решение о призыве, то обязана уведомить об этом нижестоящую комиссию в течение двух недель.

Граждане старше 30 лет теперь могут быть зачислены в запас в любое время года, а не только во время призыва. Призывники смогут оформить отсрочку сразу после появления оснований, например, если они поступили в вуз.

Если человек не находится в запасе, призывная комиссия может освободить его от призыва, отсрочки или воинской обязанности без его личного присутствия.

Юноши, подлежащие призыву, но потерявшие право на отсрочку или не получившие повестку до начала отправки в войска (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря), должны лично явиться в военкомат в течение двух недель после начала этого периода для уточнения данных.

Это правило не распространяется на граждан, освобожденных от призыва или исполнения воинской обязанности, тех, кому предоставлена отсрочка, или тех, кто не подлежит призыву.

Для некоторых категорий граждан установлены особые сроки призыва на военную службу. Например, сельские жители, занятые полевыми работами, будут отправляться на службу с 15 октября по 31 декабря. Педагоги образовательных организаций — с 1 мая по 15 июля. Жители Крайнего Севера — с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.

Нововведения, по замыслу авторов инициативы, позволяют «равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу».

О призыве резервистов

Указ позволяет президенту призывать резервистов к охране стратегически важных объектов. Раньше это было возможно только при военном положении или мобилизации. Речь не идет о тех, кто в запасе, а только о тех, кто заключил контракт с Минобороны о пребывании в мобилизационном людском резерве.

Резервисты смогут охранять энергетическую инфраструктуру, транспортные узлы и нефтеперерабатывающие заводы, для чего их направят на специальные сборы. Также закон будет позволять использовать их в вооруженных конфликтах, контртеррористических операциях, в том числе за пределами России.

Вице-адмирал Владимир Цимлянский ранее пояснял, что резервистов планируется задействовать преимущественно для противодействия атакам беспилотников. При этом резервисты получают социальные гарантии, компенсации и правовой статус, аналогичные тем, что имеют граждане на стандартных военных сборах.