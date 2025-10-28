Госдума единогласно приняла в третьем чтении закон о переходе на круглогодичный призыв в армию. Инициативу поддержали 405 депутатов, передает корреспондент RTVI.

Призыв круглый год

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года. Документ заменяет действующую систему с двумя призывами в год — весенним и осенним — на призыв в течение всего календарного года, с 1 января по 31 декабря.

По новому закону, новобранцы будут проходить медосмотры, психологический отбор и заседания призывной комиссии в течение всего года. Отправлять призывников в войска будут в прежние сроки: в апреле-июле и октябре-декабре.

Цель закона — разгрузить военные комиссариаты, заявлял RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Мы просто этим [решением] разгружаем военные комиссариаты, которые будут работать не три месяца в году в режиме ошпаренной кошки, а нормально, планово в течение года»,- сказал он.

Картаполов, представляя законопроект в первом чтении 24 сентября, связал необходимость инициативы с тем, что программа боевой подготовки делится на два периода обучения — зимний и летний:

«К началу каждого периода обучения все подразделения должны быть в основном укомплектованы».

Соавтор законопроекта первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в разговоре с RTVI заверил, что предлагаемые изменения никак не связаны с военной операцией на Украине.

Альтернативная гражданская служба

Принятый закон меняет порядок подачи заявлений на прохождение альтернативной гражданской службы (АГС). Призывнику следует подать такое заявление в военкомат в срок до 1 апреля, если его решено отправить в армию с 1 октября по 31 октября того же года, и до 1 октября — если по решению призывной комиссии он должен оказаться в войсках с 1 апреля по 15 июля следующего года.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с RTVI высказал мнение, что «альтернативная гражданская служба не нужна».

«Альтернативная гражданская служба не нужна, каждый должен защищать свою родину, если есть такая необходимость», — сказал он RTVI.

Электронные повестки и отсрочка

Принятый закон устанавливает предельный срок явки призывника в военкомат после размещения электронной повестки в реестре — 30 суток.

«Раньше бывали случаи, когда в повестке был указан срок прибыть завтра, послезавтра, через два, три, пять и так далее дней. Сейчас — конкретно 30 суток», — объяснял Картаполов.

С момента размещения повестки в реестре гражданам, подлежащим призыву, запрещается выезд из России.

Закон также устанавливает, что военкоматы получат право выдавать гражданам выписки из реестра воинского учета, в том числе в электронном формате. Такую выписку можно будет получить через «Госуслуги», сайт реестра повесток или при личном посещении МФЦ.

Кроме того, закон разрешает призывной комиссии принимать отдельные решения без личной явки гражданина на заседание комиссии. Речь идет о предоставлении отсрочки и освобождении от призыва на военную службу.