Во время осеннего призыва, который пройдет с 1 октября по 31 декабря, призывникам в четырех регионах будут рассылать только электронные повестки. Речь идет о Москве, Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областях. Об этом газете Вооруженных сил «Красная звезда» заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал Евгений Бурдинский.

По его словам, осенняя призывная кампания будет проводиться с использованием «Единого реестра воинского учета».

«Изменен механизм доведения повесток. Граждане наряду с бумажными получают и электронные повестки. При этом в Республике Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областях и городе Москве они будут направляться только в электронном виде», — приводит издание слова генерала.

Информацию об отправке повестки вносят в «общедоступный реестр направленных (врученных) повесток», уточнил Бурдинский. Повестка считается врученной по истечению семи дней с даты ее размещения в реестре. В случае неявки военнообязанного без уважительной причины в течение 20 дней после получения повестки к нему могут быть применены «временные ограничительные меры, направленные на обеспечение его явки», заявил генерал.

«Данные меры ограничений снимаются с гражданина сразу по факту явки в военный комиссариат», — отметил Бурдинский, не уточнив, о каких мерах идет речь.

Уведомления о направлении электронной повестки, а также о применении и отмене временных ограничительных мер направляются в личный кабинет гражданина на портале «Госуслуг».

«Граждане могут ознакомиться с информацией о себе, содержащейся в Реестре воинского учета, в том числе о направленных повестках и примененных временных ограничительных мерах, получив соответствующую выписку, которая формируется в личном кабинете реестра повесток, доступном по адресу «реестрповесток.рф». При этом на «Госуслугах» реализованы сервисы, с помощью которых граждане могут обратиться в военный комиссариат для изменения сведений, содержащихся в реестре воинского учета», — пояснил Бурдинский.

Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», со дня размещения повестки в едином реестре призывникам запрещается выезд из России. В случае неявки в военкомат по истечении 20 дней со дня, указанного в повестке, призывник не сможет: регистрироваться в качестве самозанятого и ИП,

регистрировать права на недвижимость и транспорт,

управлять автомобилем,

брать кредиты и займы. Власти российских регионов имеют право применять к призывникам дополнительные временные меры при отказе явиться по повестке, в частности, приостановить выплаты, льготы, меры поддержки и другие преференции. К уважительным причинам неявки в военкомат при условии документального подтверждения относятся: заболевание и увечье, связанные с утратой трудоспособности;

тяжелое состояние здоровья отца, матери или усыновителя, жены, мужа, сына, дочери, родного брата или сестры, дедушки, бабушки;

необходимость участия в похоронах близкого родственника;

препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина (например стихийное бедствие);

иные причины, которые призывная комиссия, комиссия по первоначальной постановке на воинский учет или суд сочтут уважительными.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне заявил RTVI, что применять электронные повестки повсеместно «пока нельзя».

«Электронные повестки применяются на законных основаниях наравне с бумажными. Нет приоритета — бумажная повестка или цифровая. Есть условия, где можно применять электронные повестки, а где, к сожалению, пока нельзя», — сказал депутат.

Осенний призыв-2025

Осенний призыв пройдет в России с октября по декабрь 2025 года. 29 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в армию 135 тыс. срочников в возрасте от 18 до 30 лет. Это самый масштабный осенний призыв с 2016 года, когда в армию набирали 152 тыс. человек

В рамках весеннего призыва 2025 года на службу было призвано 160 тыс. человек, что стало рекордным показателем с 2011 года.

В Генштабе заявляли, что в рамках осеннего призыва 2025 года призывникам по всей России будут рассылать электронные повестки, тогда как бумажные повестки тоже «по-прежнему юридически значимы». Там же заверили, что осенняя призывная кампания не связана с проведением военной операции на Украине, а также что призывников не будут привлекать к выполнению задач СВО — они будут проходить службу в пунктах постоянной дислокации соединений и воинских частей только в России.

Срок военной службы по призыву не изменится и составит один год. Как ожидается, не менее трети призывников попадут в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. После обучения их направят в войска. Отправки новобранцев со сборных пунктов планируются с 15 октября 2025 года, заявил Бурдинский.

Особенностью осенней призывной кампании 2025 года станет то, что решение о призыве будет действовать в течение года со дня его принятия.

«То есть, если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для ее прохождения в текущем призыве, то он направляется для ее прохождения в период проведения следующей призывной кампании», — объясняли в Генштабе.

24 сентября Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект, который заменяет действующую систему с двумя призывами в год на круглогодичный призыв. Авторы инициативы предлагают проводить призывные мероприятия ― медосмотры, психологический отбор и заседания призывной комиссии ― в течение всего календарного года (с 1 января по 31 декабря), а отправлять призывников к местам службы ― в прежние сроки (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря). Соавтор законопроекта первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов рассказал RTVI, что предлагаемые изменения призваны повысить эффективность работы военкоматов и никак не связаны с СВО.

Говоря об особенностях осенней призывной кампании, Бурдинский заявил, что, согласно недавним изменениям в законодательстве, право на освобождение от призыва имеют граждане, которые не менее полугода принимали участие в боевых действиях в составе добровольческих формирований, а также прошедшие военную службу в составе воинских формирований ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года. В то же время граждане, пребывающие в добровольческих формированиях, имеют право на отсрочку.