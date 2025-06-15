С 1 апреля по 15 июля в России проходит очередной весенний призыв на службу в вооруженных силах. Осенний призыв начнется 1 октября и завершится 31 декабря. В 2025 году действует несколько оснований для получения отсрочки от призыва в армию. Какие именно, как они работают на практике и в каких случаях военкомат может отказать в просьбе об отсрочке службы — в материале RTVI.

Призывниками считаются мужчины возрасте от 18 до 30 лет, которые еще не служили. Представители этой категории могут получить отсрочку от армии при обстоятельствах, описанных в 24 статье Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Для удобства разделим их на четыре группы:

Обучение в вузе, колледже или техникуме

Проблемы со здоровьем

Семейные обстоятельства

Особенности профессии

Отсрочка по учебе предоставляется при соблюдении следующих условий:

После достижения мужчиной возраста 18 лет;

Учащимся школ и лицеев, достигшим совершеннолетия, отсрочка предоставляется до окончания обучения, но не позднее 1 октября года выпуска;

Студенты колледжей и техникумов имеют право на отсрочку на весь срок обучения, если программа аккредитована — то есть учебное заведение признано органами власти и соответствует стандартам и требованиям Министерства образования.

Студенты вузов могут получить отсрочку от армии на весь период обучения — при очной форме и наличии госаккредитации. Магистратура дает отсрочку только при поступлении в год окончания бакалавриата. Поступление в аспирантуру (ординатуру в случае с медицинскими специальностями) гарантирует отсрочку на срок обучения плюс год для защиты диссертации. Отсрочки по учебе можно лишиться при отчислении за неуспеваемость или переходе на заочную форму. Стоит учесть, что во всех вышеперечисленных случаях право на отсрочку должно быть законодательно оформлено — призывник обязан предоставить в военкомат справку об обучении.

Отсрочка по состоянию здоровья

Решение об отсрочке будет приниматься на основании 565 постановления правительства России. Документ содержит список травм, болезней и состояний — всего около 2000 пунктов — по которым можно получить отсрочку. Их можно разделить на несколько групп:

Травмы и их последствия — сюда относят, к примеру, свежие переломы, трещины и смещения костей, черепно-мозговые травмы, травмы глаз, нарушения целостности тканей, подразумевающие хирургическое вмешательство;

Хирургические операции и реабилитация после них. Список обширный — полостные операции, которые не являются плановыми, лазерная коррекции зрения, установка пластин и металлоконструкций (в некоторых случаях можно рассчитывать на негодность), удаление грыжи, геморроя, доброкачественных опухолей.

Временные нарушения: острое состояние (отравление, гормональные расстройства, симптомы, требующие дополнительной диагностики — например, при гипотетических аутоиммунных заболеваниях) или рецидив хронического заболевания (гастрит, панкреатит, экзема и пр.)

Срок отсрочки рассчитывается индивидуально — в зависимости от причины, методов лечения и хода выздоровления. Отсрочка дается на срок от полугода до 1 года, после чего требуется повторное освидетельствование. Если на медкомиссии выяснится, что за этот период у мужчины появился «непризывной» диагноз, он автоматически становится негодным к военной службе.

Важно: почти во всех случаях после удаления органа или его части на службу не берут. Исключения — аппендикс и одно яичко.

Отсрочка по семейным обстоятельствам

Этот вид отсрочки можно получить, если:

Супруга призывника находится на поздних сроках беременности — от 22 недель. Брак должен быть оформлен официально;

Является отцом-одиночкой — воспитывает ребенка без матери;

Является отцом двух и более детей или ребенка-инвалида возрастом до 3 лет;

Является опекуном больного или нуждающегося в уходе родственника. Законом четко определен этот список — родители, усыновители, жена, брат, сестра, дедушка, бабушка;

Просто заявив, что родственник нуждается в уходе, получить отсрочку не выйдет — потребуется заключение медико-социальной экспертизы. Если опекунство не оформлено, отстрочку можно получить лишь в том случае, если за больным родственником, кроме призывника, ухаживать некому — это также должно быть документально подтверждено.

Отсрочка в связи с родом деятельности

Такая отсрочка предоставляется:

Занятым в госструктурах (МВД, Росгвардии, МЧС, органах местного самоуправления, на таможне, в силовых ведомствах и пр.). Если мужчина в прошлом работал в ведомстве, но на момент призыва трудовые отношения расторгнуты, отсрочка по этой причине невозможна.

IT-специалистам в аккредитованных компаниях — призывник должен проработать там не менее 11 месяцев и иметь профильное образование. Также его кандидатура должна быть внесена в список Минцифры как минимум за 50 дней до начала призыва. Пропустив сроки, гражданин рискует не получить отсрочку.

Лицам, участвующим в депутатской деятельности — отсрочка действует до окончания полномочий законотворца.

Распространено мнение о том, что преподаватели могут получить отсрочку от армии. На самом деле их призывают только в весеннюю кампанию.

В случае, если гражданин не получил отсрочку, он имеет право защищать страну не в военной форме, а мирным трудом — для этого он должен пройти альтернативную гражданскую службу (АГС).Например, можно стать санитаром, военным почтальоном, юристом или водителем — всего Минтруд утвердил более 120 соответствующих должностей. Длится АГС в России 21 месяц.

Отправиться на «альтернативку» может тот, чьим убеждениям противоречит военная служба и использование оружие, а также представитель малочисленных коренных народов России, чей жизненный уклад служба в армии может нарушить.

Чтобы получить направление на такую службу, необходимо подать соответствующее заявление — за полгода до начала призыва, а также приложить характеристику с места учебы/работы и документы об образовании. После рассмотрения состоится заседание призывной комиссии, где принимается решение о дальнейшей судьбе призывника. Затем — медкомиссия. Если призывник годен к АГС, он получает направление к месту службы. На поиск работы для проходящего альтернативную службу обычно уходит несколько месяцев — до полугода.