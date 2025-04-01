В России начался весенний призыв на срочную службу. Он станет самым масштабным за 14 лет — в соответствии с указом президента Владимира Путина в армию призовут 160 тыс. россиян. В этом году призывников ждет несколько нововведений. Подробнее — в материале RTVI.

Крупнейший призыв с 2011 года

Согласно указу Путина, за три с половиной месяца — с 1 апреля по 15 июля 2025 года — планируется призвать на военную службу 160 тыс. граждан в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе.

Вслед за президентом приказ о проведении весеннего призыва подписал министр обороны Андрей Белоусов.

Весенний призыв этого года станет крупнейшим за последние 14 лет — в период кампании должны призвать 160 тыс. граждан. Это рекордное количество срочников с 2011 года, когда было призвано 203 тыс. человек.

С 2012 года норма призывной компании не превышала 155,5 тыс. новобранцев, отмечает ТАСС. Так, в 2024 году в рамках весенней кампании в армию было набрано 150 тыс. человек. Тогда зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов отмечал, что в число призывников может увеличиться в связи с развертыванием двух военных округов — Московского и Ленинградского. В ходе осеннего призыва 2024 года на срочную службу в армию направили 133 тыс. новобранцев.

Как будет проходить весенний призыв: пояснения Генштаба и Минобороны

В Минобороны заявили, что весенний призыв пройдет во всех регионах России, за исключением 54 отдельных районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к ним, где граждане призываются на военную службу только в осеннюю призывную кампанию. Это связано с климатическими особенностями этих территорий, уточнили в ведомстве.

Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев. Период службы начинается с момента прибытия призывника на сборный пункт и получения звания. Новобранцев начнут направлять в войска со сборных пунктов с 10 апреля, заявили в Генштабе.

Перед отправкой к местам прохождения службы призывникам будут выдаваться банковские и персональные электронные карты, а также несессер, отметили в Минобороны. «Во всех военных комиссариатах созданы необходимые запасы. На склады завезено продовольствие и вещевое имущество», — говорится в заявлении.

Треть призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где они должны в срок до пяти месяцев освоить современную военную технику и получить военно-учетную специальность, сообщил на брифинге замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский.

«По окончании обучения, в соответствии с полученными навыками, они будут направлены в войска», — уточнил он.

С 10 апреля начнет работу прямая линия по вопросам призыва на военную службу, сообщили в Генштабе. Специалисты будут отвечать на вопросы о призывной кампании по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 мск.

Будут ли отправлять призывников в зону СВО

Весенняя призывная кампания «никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине», заверили в Минобороны. Призывники не будут направляться в пункты дислокации подразделений Вооруженных сил в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации и других воинских формирований на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.

О том, что новобранцы не будут направляться в зону СВО, также заявил «Интерфаксу» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Безусловно, призывники не будут направляться в зону СВО», — сказал депутат.

Повестки: электронные и бумажные

Как отметили в Генштабе, особенностью весенней призывной кампании 2025 года станет использование «государственной информационной системы».

«По сути это централизованная база данных о всех гражданах Российской Федерации, подлежащих воинскому учету, которая обеспечит работу военных комиссариатов по актуализации сведений воинского учета, а также рассылку повесток гражданам в электронном виде», — заявил Цимлянский.

Повестки будут направляться как в бумажном, так и в электронном виде.

«От напечатанных повесток мы не отказались, они по-прежнему юридически значимы и будут рассылаться заказными письмами с уведомлениями по месту жительства или пребывания призывника, или вручаться ему лично», — рассказали в Генштабе.

Электронные повестки будут направляться в личный кабинет гражданина на портале «Госуслуги», а в Москве — в личный кабинет на портале mos.ru.

Тестирование работы Единого реестра воинского учета стартовало в сентябре 2024 года в трех регионах — в Рязанской области, Марий Эл и на Сахалине. О полноценном запуске реестра до сих пор не сообщалось.

В Москве с 2025 года в электронный формат также переведена первичная постановка на воинский учет. В соответствии с новым порядком москвичам, достигшим 17 лет, не нужно посещать военкомат. Им и их родителям будут направляться SMS и уведомления в личном кабинете на mos.ru об автоматической первоначальной постановке на воинский учет.

Новобранцев смогут отправлять в армию по решениям прошлого призыва

В марте Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект, который увеличивает до одного года срок действия решения военкоматов о призыве в армию. В случае принятия закона граждан можно будет направлять на срочную службу по решению прошлого призыва без дополнительных процедур, если это решение не было исполнено сразу же. То есть если призывник получил повестку в весенний призыв, его смогут отправить в армию и осенью, когда пройдет следующая призывная кампания.

Авторы законопроекта объяснили изменения экономией бюджетных средств на проведение повторных медкомиссий. В случае принятия закона их прохождение будет организовано «в цифровом формате», отмечал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Сейчас же люди платят улыбкой. Вот с улыбкой будут в армию идти», — сказал депутат.

Срок действия закона в случае его принятия — с 1 января 2025 года. В законопроекте говорится, что новая норма будет также касаться решений, вынесенных в прошлую осеннюю кампанию, прошедшую в период с 1 октября по 31 декабря 2024 года.

Картаполов допускал, что новый порядок призыва будет действовать уже с 1 апреля. Однако к настоящему моменту законопроект пока не прошел второе и третье чтения в Госдуме и не вступил в силу.

Тот же проект закона предусматривает создание объединенных муниципальных призывных комиссий. В городах федерального значения будет созываться одна призывная комиссия (сейчас их обычно несколько — в каждом районе своя). Это же касается муниципальных районов и городских округов, где одну призывную комиссию смогут создавать сразу на несколько территориальных единиц. Такое нововведение, по замыслу авторов инициативы, позволит сократить число должностных лиц, занятых в призывной кампании, включая врачей, а также повысит качество призыва.

Увеличение штрафов

В феврале в Госдуму был внесен законопроект, ужесточающий административное наказание за несообщение в военкомат о факте переезда на срок более трех месяцев без регистрации по месту пребывания. Поправки предлагается внести в статью 21.5 КоАП (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету). В случае принятия закона размер штрафа составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей (сейчас — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей).

Картаполов в беседе с RTVI говорил, что ужесточение меры нужно для того, чтобы «нарушители почувствовали степень своего проступка».

Новый список болезней для определения категории годности

В феврале Минобороны предложило внести изменения в расписание болезней, в соответствии со статьями которого определяется годность к военной службе.

«Опыт массового освидетельствования военнослужащих в период проведения специальной военной операции показал наличие в расписании болезней ряда неточностей, диагностических критериев, требующих их приведения к современным подходам», — говорится в пояснительной записке.

Авторы поправок, в частности, предлагают признавать годными к военной службе людей с сифилисом, гипертонией, психозами и невротическими расстройствами.

Документ пока не принят.