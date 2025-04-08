Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон, освобождающий от призыва на срочную службу участников военной операции на приграничных территориях. Об этом сообщает корреспондент RTVI. Поправки поддержали 327 депутатов, один воздержался.

Документ предлагает освободить от военной службы по призыву тех, кто выполняет задачи в составе добровольческих формирований в зоне военной операции, в том числе в Курской и Брянской областях, если они прослужили в них не менее шести месяцев.

«Те, кто проходит службу, получают возможность отсрочки от призыва. Кроме того, их не призывают на военные сборы», — рассказал RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Кроме того, от призыва на военную службу освобождаются участники боевых действий в составе вооруженных формирований Донецкой и Луганской народных республик, начиная с мая 2014 года, рассказал глава профильного комитета Госдумы.

Еще одна поправка устанавливает, что решение призывной комиссии распространяется на год, а не на полгода, как сейчас.

«Но есть дополнение: если у призывника изменились обстоятельства, то он имеет полное право прийти, заявить о них в военном комиссариате, и в этом случае решение будет пересматриваться — решение будет принимать о призыве уже призывная комиссия субъекта РФ», — пояснил Картаполов.

Меняется и подход к «допризыву». В первоначальной редакции предполагалось, что новации коснутся призывников осени 2024 года, но в итоге парламентарии отказались от этого.

«Закон не будет распространяться на тех, кто был призван осенью 2024 года», — рассказал Картаполов.

Также законом укрупняются призывные комиссии: губернаторы смогут создавать одну такую комиссию в двух и более районах, муниципальных и городских округах и одну на город федерального значения. Сейчас их положено создавать в каждом муниципальном образовании. Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

1 апреля в России начался весенний призыв на срочную службу, планируется призвать 160 тысяч человек, что станет максимальным показателем с осени 2011 года.

Число призывников и контрактников меняется из-за увеличения общей численности Вооруженных сил, пояснял RTVI Картаполов. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в разговоре с RTVI добавил, что это связано с созданием новых военных округов, частей и объединений на фоне вступления Швеции и Финляндии в НАТО и увеличения сухопутной границы со странами блока на 1,2 тыс. км.