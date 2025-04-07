1 апреля в России начался весенний призыв на срочную службу. Во время него планируется призвать 160 тыс. человек, что станет максимальным показателем с осени 2011 года. Депутаты Госдумы пояснили RTVI, что это связано с созданием двух военных округов, новых частей и объединений.

«Были созданы два военных округа, плюс еще созданы новые части, соединения, объединения. Потому что после того, как Швеция и Финляндия вступили в блок НАТО, сухопутная граница Российской Федерации с блоком НАТО увеличилась на 1 200 километров и коль новые части, соединения, объединения созданы, то, естественно, увеличивается численность, в том числе и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву», — пояснил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

По его словам, число призывников меняется из-за увеличения общей численности Вооруженных сил.

«Вы помните, она когда-то была 1,07 млн, потом 1,35 млн. Сейчас, по-моему, до полутора миллионов увеличено. Вот и все. С общей численностью Вооруженных сил, естественно, увеличивается численность военнослужащих по контракту и военнослужащих по призыву. Все просто», — пояснил депутат.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал рекордное число призывников «обычной статистикой».

«Это ни с чем не связано, это просто обычная статистика, уточнили количество призывников, заработал реестр военнообязанных и плюс у нас численность Вооруженных сил — то выросла. Поэтому призывников чуть больше призовут, осенью — чуть меньше призовут», — сказал он.