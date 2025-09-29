Осенний призыв на военную службу в России пройдет с 1 октября по 31 декабря. Это следует из указа президента России Владимира Путина, который размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

В соответствии с указом, в оговоренный период на службу в армию поступят 135 тысяч россиян в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву. Помимо этого, указ предусматривает увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок призывной службы истек.

«Правительству Российской Федерации, исполнительным органам субъектов Российской Федерации и призывным комиссиям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Российской Федерации», — говорится в тексте указа.

Президентский указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы в первом чтении единогласно проголосовали за законопроект о круглогодичном призыве. В соответствии с положениями нового закона, на протяжении всего календарного года будет проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии, рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Предполагается, что новый формат призыва позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и участвующих в медосвидетельствовании врачей. Помимо этого, законопроект оговаривает, что призывники, в том числе — утратившие основания для предоставления отсрочки от призыва, не получив повестку до начала следующего периода отправки к местам прохождения службы обязаны лично явиться в военкомат для сверки данных воинского учета в двухнедельный срок с начала призыва.

Тем временем в Госдуме обсуждается ужесточение правил учета призывников. Рассматривается инициатива изменить закон, обязывающий молодых людей сообщать в военкомат о смене места жительства.

Сейчас за несвоевременное уведомление о переезде или длительном выезде (свыше трех месяцев) предусмотрен штраф от 10 000 до 20 000 рублей. Однако действующая норма имеет существенное ограничение: привлечь к ответственности призывника можно только в период проведения призывной кампании.

Новые поправки могут изменить этот порядок, расширив временные рамки ответственности для призывников.