В Госдуму поступил законопроект, направленный на конкретизацию норм, содержащихся в статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России. Эта статья регулирует вопросы привлечения к ответственности за неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету.

Инициатива предполагает внесение изменений непосредственно в часть 4 указанной статьи. В ее действующей редакции установлена административная ответственность для призывников, которые нарушают правила уведомления военных комиссариатов о своих перемещениях.

Текущая формулировка гласит, что правонарушением считается несообщение в военкомат или иной орган, ведущий первичный воинский учет, о факте выезда с места жительства или места пребывания на срок, превышающий три месяца, в период проведения призывной кампании. Это правило распространяется и на случаи, когда место жительства или пребывания не подтверждено официальной регистрацией.

За совершение этого нарушения предусмотрен административный штраф, размер которого варьируется от 10 000 до 20 000 рублей.

Модификация нормы заключается в изъятии из пункта 4 ст. 21.5 КоАП РФ указания на «период проведения призыва». Обоснованием данной поправки, как следует из пояснительной записки, служит установление бессрочного призывного периода в течение всего календарного года.

Инициаторами законопроекта выступили председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его коллеги по комитету — депутаты Андрей Красов и Юрий Швыткин. Примечательно, что Картаполов и Красов также являются авторами инициативы о круглогодичном призыве, которая 24 сентября была принята Думой в первом чтении.

В настоящее время призыв на военную службу проводится в два этапа: весенний (с 1 апреля по 15 июля) и осенний (с 1 октября по 31 декабря). Законодательная инициатива предполагает установление единого ежегодного периода призыва, который будет длиться с 1 января по 31 декабря. При этом сроки непосредственной отправки призывников в воинские части предлагается оставить без изменений — они будут совпадать с действующими сейчас датами.

Обосновывая необходимость внесения изменений, Картаполов указывал на многолетнюю неизменность системы призыва и ее несоответствие технологическому развитию.

В качестве дополнительных преимуществ авторы законопроекта называют снижение нагрузки на военкоматы за счет равномерного распределения работы и повышение удобства процедур для призывников, включая медицинское освидетельствование и психологический отбор.