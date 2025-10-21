Госдума единогласно приняла во втором чтении законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года — с 1 января по 31 декабря, передает корреспондент RTVI. Согласно документу, после размещения электронной повестки в реестре у призывников будет 30 суток на явку в военкомат.

Что изменится

Законопроект поддержали 403 депутата. Принятые поправки предусматривают, что военкоматы получат право выдавать гражданам выписки из реестра воинского учета, в том числе в электронном формате, пояснил во время заседания глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Теперь такая выписка отнесена к документам воинского учета», — сказал он.

Такую выписку можно будет получить через «Госуслуги», сайт реестра повесток или при личном посещении МФЦ.

Проект закона разрешает призывной комиссии принимать отдельные решения без личной явки гражданина на заседание комиссии. Речь идет о предоставлении отсрочки и освобождении от призыва на военную службу, уточнил Картаполов.

«Раньше явка была обязательной», — отметил депутат.

Поправки, принятые во втором чтении, гарантировали гражданам размещение повестки в реестре повесток не ранее чем за 30 дней до даты их явки.

«Раньше бывали случаи, когда в повестке был указан срок прибыть завтра, послезавтра, через два, три, пять и так далее дней. Сейчас — конкретно 30 суток», — рассказал Картаполов.

То есть, резюмировал глава профильного комитета, «мы существенно упрощаем гражданам их порядок взаимодействия с военными комиссариатами».

Среди прочего Картаполов напомнил, что с даты размещения повестки в реестре гражданам, подлежащим призыву, запрещается выезд из России.

Зачем депутаты задумали переход на круглогодичный призыв

Поправки внесены в принятый в первом чтении в сентябре законопроект, который заменяет действующую систему с двумя призывами в год на круглогодичный призыв. Суть реформы — отказ от практики весеннего и осеннего призывов, которая существует в России со времен Советского Союза, отмечает телеграм-канал Farifaily.

Призывные мероприятия ― медосмотры, психологический отбор и заседания призывной комиссии ― депутаты предлагают проводить в течение всего календарного года (с 1 января по 31 декабря), а отправлять призывников к местам службы ― в прежние сроки (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря).

Цель перехода на круглогодичный призыв — разгрузить военные комиссариаты, заявил RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Мы просто этим [законопроектом] разгружаем военные комиссариаты, которые будут работать не три месяца в году в режиме ошпаренной кошки, а нормально, планово в течение года», — сказал депутат.

Соавтор законопроекта первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в разговоре с RTVI заверил, что предлагаемые изменения никак не связаны с военной операцией на Украине.

Третье чтение законопроекта намечено на 28 октября. В случае принятия закон вступит в силу с января 2026 года.

