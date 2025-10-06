Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин призвал министра обороны Андрея Белоусова кардинально пересмотреть размер денежного довольствия для военнослужащих срочной службы. По его мнению, оклад солдат и сержантов необходимо увеличить как минимум втрое — до 7500 рублей. Копия обращения депутата имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

По словам Делягина, после запланированной на 2025 год индексации окладов сержанты и солдаты на срочной службе будут получать менее 2500 рублей. Этой суммы с учетом нынешних цен будет явно недостаточно даже на удовлетворение минимальных нужд, убежден депутат.

Он считает, что солдаты-срочники «систематически находятся в крайне трудном материальном положении и не могут на эти деньги не только обеспечить себя необходимыми предметами личной гигиены, приобрести элементы обмундирования взамен преждевременно изношенных».

В своем обращении к главе Минобороны Делягин выражает уверенность в том, что такая ситуация с финансовым положением срочников подрывает престиж военной службы по призыву. Он призвал министра довести оклады солдат и сержантов до такого уровня, чтобы их доход хотя бы частично компенсировал им невозможность работать и обеспечивать себя самостоятельно.

Напомним, осенний призыв в Вооруженные силы РФ стартовал 1 октября 2025 года. Согласно указу президента Владимира Путина, до 31 декабря текущего года в армию будут призваны 135 тысяч граждан в возрасте от 18 до 30 лет. В дальнейшем призыв планируется сделать круглогодичным.