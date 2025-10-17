Комитет Госдумы по обороне предлагает установить 30-дневный предельный срок явки в военкомат после даты размещения электронной повестки. Соответствующие поправки вносятся в принятый в первом чтении законопроект о круглогодичном воинском призыве, обратил внимание RTVI.

«Дата явки по повестке военного комиссариата, размещенной в Реестре повесток, не может превышать 30 дней с даты размещения такой повестки в Реестре повесток», — говорится в поправке, предложенной депутатами Андреем Картаполовым и Андреем Красовым.

Согласно действующему законодательству, призывникам запрещается выезд из России со дня размещения повестки в «Едином реестре воинского учета».

Комитет Госдумы подержал еще одну поправку, которой устанавливается, что военные комиссариаты вправе выдавать выдавать выписки из реестра воинского учета гражданам, подлежащим первоначальной постановке на воинский учет, тем, кто уже на воинском учете, а также мужчинам, которые не состоят, но обязаны состоять на воинском учете. Выписки также могут предоставляться в электронной форме.

В конце сентября Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект, который заменяет действующую систему с двумя призывами в год на круглогодичный призыв. Авторы инициативы предлагают проводить призывные мероприятия ― медосмотры, психологический отбор и заседания призывной комиссии ― в течение всего календарного года (с 1 января по 31 декабря), а отправлять призывников к местам службы ― в прежние сроки (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря).

Цель перехода на круглогодичный призыв — разгрузить военные комиссариаты, заявил RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Мы просто этим [законопроектом] разгружаем военные комиссариаты, которые будут работать не три месяца в году в режиме ошпаренной кошки, а нормально, планово в течение года», — сказал депутат.

Соавтор законопроекта первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в разговоре с RTVI заверил, что предлагаемые изменения никак не связаны с военной операцией на Украине.

Второе чтение законопроекта о круглогодичном призыве предлагается назначить на 21 октября. В случае принятия закон вступит в силу с января 2026 года.