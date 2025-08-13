Жители Москвы, Подмосковья и других регионов России стали получать уведомления о внесении сведений в реестр воинского учета, пишут СМИ. Также сообщается о первом случае направления гражданину электронной повестки в военкомат с уведомлением через «Госуслуги» и предупреждением об ограничениях. Как это объясняют власти и что говорят юристы — в материале RTVI.

«Сообщение напугало»: уведомления о реестре

Уведомления о внесении данных в реестр в последнее время приходят жителям разных городов России, в том числе Санкт-Петербурга, Казани, Перми, Екатеринбурга, Ярославля, Нижнего Новгорода.

В частности, о такой массовой рассылке сообщили MSK1.RU уроженцы разных регионов.

«Мне 29 лет, у меня есть военный билет по здоровью. Но такое сообщение меня напугало, снова идти в военкомат не хочется», — признался один из них.

Портал Inkazan.ru также рассказал, что уведомления на «Госуслугах» получили несколько его читателей, причем в большинстве имеющих категорию годности к военной службе «B» (ограниченно годен к военной службе).

По словам одного из мужчин, военный билет ему выдали больше пяти лет назад по состоянию здоровья.

«Очень удивился, когда получил такое уведомление, даже сначала не поверил, что это не очередной спам от мошенников», — поделился он.

По сведениям телеграм-каналов, подобные уведомления рассылают не только потенциальным призывникам, но и мужчинам старше 40 лет, а также тем, кто давно уехали из России.

В уведомлениях на «Госуслугах» отправителем значится Минбороны. Гражданам предлагается запросить выписку из реестра воинского учета в личном кабинете «Реестра повесток» (https://реестрповесток.рф), а также направить заявление по гиперссылке «для уточнения сведений».

Официально о полноценном запуске реестра воинского учета не сообщалось, однако в мае с его главной страницы исчезла пометка о том, что он работает в тестовом режиме. СМИ сделали вывод, что система больше не ограничивается отдельными пилотными регионами и распространяется на всю Россию, а также что реестр можно считать уже работающим.

«Ничем не грозит»: объяснения депутата и юристов

Уведомления на «Госуслугах» о внесении сведений в реестр воинского учета связаны с наполнением базы данных и «ничем не грозят», объяснил ситуацию РБК глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Это ничем не грозит: ни мобилизацией, ни призывом на срочную службу. <…> Идет нормальная работа по наполнению базы данных и уточнению этих данных», — сказал депутат.

Он уточнил, что такие уведомления могут рассылать и обладателям военного билета, находящимся в запасе, и тем, кто никогда не состоял на воинском учете.

По словам Картаполова, с введением электронной системы появилась в том числе необходимость актуализировать старые данные тех, кто когда-то давно проходил срочную службу.

«Например, служил человек 10-15 лет назад, но он же все равно находится в резерве. Ему надо предоставить документы, может быть, он поменял профессию, получил другое образование, чем-то заболел и у него хроническое заболевание или инвалидность. Все эти вещи надо уточнять и подтверждать», — пояснил глава оборонного комитета Думы.

В этом случае некоторые сведения можно подтвердить через «Госуслуги», а часть данных нужно предоставить в военный комиссариат, добавил он.

Включение в реестр воинского учета не влечет никаких правовых последствий, заверил в беседе с «Лентой.ру» адвокат коллегии адвокатов Москвы Максим Мартьянов.

«Тут нужно отличать уведомление и повестку. Уведомление носит информационный характер и говорит о том, что вас, военнообязанного, просто внесли в реестр. При этом оно не создает обязательств явки в военкомат или каких-то иных обязательств», — сказал он.

Уведомления, которые россияне получают на «Госуслугах», имеют целью лишь информировать граждан о существовании реестра воинского учета и сайта «Реестр повесток», заявил юрист Евгений Крылов в разговоре с E1.RU. По его словам, такие уведомления не обязывают получателей прибыть куда-то в установленный срок и не грозят ограничениями.

Внеурочная повестка

Ранее в августе телеграм-каналы сообщили, что житель Тверской области призывного возраста получил уведомления через смс и «Госуслуги» о направлении ему повестки в военкомат и ее размещении в «Реестре повесток». Об этом случае стало известно во время перерыва между весенним и осенним призывами, когда официальных призывных мероприятий не проводится.

Согласно опубликованным скриншотам, на «Госуслугах» россиянину из Тверской области сообщили, что он может узнать дату явки и адрес военкомата в личном кабинете «Реестра повесток». Его также предупредили, что по истечении семи дней со дня размещения в реестре повестка считается врученной, при этом с первого же дня размещения мужчине запрещен выезд из России.

Помимо этого, в уведомлении перечислены ограничения, которые будут применены к гражданину через 20 дней в случае неявки в военкомат.

Весенняя кампания Минобороны по набору призывников началась 1 апреля и завершилась 15 июля, осенняя начнется 1 октября и продлится до конца года. В конце июля Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов внесли в Госдуму законопроект, согласно которому с 2026 году призыв в армию станет круглогодичным, то есть призывные мероприятия будут проводиться в течение всего года (с 1 января по 31 декабря). При этом отправлять призывников к месту несения службы планируется в нынешние сроки проведения кампаний — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Авторы инициативы считают, что круглогодичный призыв «позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу». Красов в разговоре с RTVI заверил, что законопроект «никак не связан с проведением специальной военной операции».

«Рассылка шаблонов»: могут ли наказать?

На фоне распространившихся сообщений об уведомлении, которое получил житель Тверской области, телеграм-канал «Война с фейками» со ссылкой на источник в Минобороны сообщил, что «проводится тестовая рассылка шаблонов и типовых электронных уведомлений» в рамках тестирования системы и ее внедрения в регионах.

«При этом получатели этих уведомлений были оповещены об этом заранее. Ограничительные меры и запреты, предусмотренные законодательством, будут введены только после того, как Единый реестр будет полностью внедрен», — говорится в публикации без указания конкретных сроков.

Телеграм-канал по армейской тематике «Узел связи» назвал «выдумками» информацию о якобы наложенных на получателя повестки запретах. В публикации случай с жителем Тверской области тоже объясняется «тестированием системы оповещения», а также отвергается возможность введения каких-либо запретов в отношении граждан до тех пор, пока реестр воинского учета не будет полностью внедрен.

«Так что те, кто получили в смс “письма счастья”, могут облегченно выдохнуть — никуда идти не надо. Ну а когда электронные повестки заработают в так называемом “боевом режиме”, об этом граждан оповестят заблаговременно через официальные источники», — подытожил «Узел связи».

Электронная или бумажная?

Юристы напоминают, что электронная повестка и привычное бумажное извещения, которое россияне получают по почте, сегодня абсолютно равнозначны. Как пояснил «Ленте.ру» член палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов, если человек не зарегистрирован ни в какой электронной базе, он получит повестку почтой по месту регистрации.

Если же он может получить электронную повестку, но есть какие-либо технические сложности, которые этому мешают, то во избежание ответственности он должен зафиксировать неисправности или другие помехи.

«Если у вас возникают технические сложности с получением электронной повестки: повестка не открывается или другие неисправности, то задача получателя — зафиксировать дефекты корреспонденции. Это будет являться достаточным основанием при последующих разбирательствах для того, чтобы человек избежал какой-либо ответственности», — сказал Айрапетов.

Адвокат также отметил, что при наличии уважительной причины неявки в военкомат (медицинские основания, командировка, участие в военной операции и прочее), получатель повестки должен об этом уведомить.

Как не попасться на мошенников

На фоне цифровизации призыва и военного учета в России активизировались мошенники, которые представляются гражданам по телефону сотрудниками военкоматов и под предлогом «актуализации» данных просят продиктовать коды из смс для доступа к личным кабинетам на «Госуслугах». Об этом предупредил эксперт по социотехническому тестированию компании Angara Security Яков Филевский, сообщает РБК.

Он рассказал, что настоящие представители госорганов и военкоматов не требуют по телефону никаких срочных действий и не запрашивают подобных данных, а звонки оттуда — обычно с городских, а не мобильных номеров — носят исключительно информационный характер.

По словам эксперта, злоумышленники могут также действовать через поддельные сайты, имитирующие «Госуслуги», либо рассылать фальшивые письма о блокировке аккаунта.

Филевский советует заходить на «Госуслуги» только через официальный сайт или мобильное приложение. Для защиты личных данных он рекомендует использовать надежные пароли и включать двухфакторную аутентификацию через приложения вместо смс.