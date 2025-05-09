Сайт реестра воинского учета, вероятно, начал полноценную работу — на его главной странице больше нет пометки о том, что он работает в тестовом режиме. Это означает, что система больше не ограничивается тремя пилотными регионами — Рязанской областью, Республикой Марий Эл и Сахалином — и теперь охватывает всю территорию России. Официально о запуске портала власти не сообщали.

Платформа дает возможность гражданам призывного возраста отслеживать информацию о повестках в персональном аккаунте. Действующее законодательство устанавливает, что электронная повестка, отраженная в реестре, считается полученной по истечении недели с момента публикации, вне зависимости от того, посещал ли пользователь свой личный кабинет.

Несоблюдение требования явиться в военкомат в установленный период может повлечь за собой серьезные ограничения. Среди них — запрет на:

— выезд за пределы России;

— управление транспортом;

— регистрацию автомобилей и недвижимости;

— оформление кредитов и займов;

— регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого.

Действие этих ограничений не будет постоянным. Их отменят в течение 24 часов с момента посещения гражданином военного комиссариата и выполнения требований, указанных в повестке, например, прохождения медицинского осмотра, обновления военно-учетных данных или убытия к месту несения службы.

Изначально предполагалось, что реестр начнет функционировать в ноябре 2024 года. Но в итоге его полноценный запуск был отсрочен: сначала его перевели в пилотный режим для трех регионов, а затем в декабре 2024 года дату запуска передвинули еще раз — теперь до конца 2025 года.

Единый реестр воинского учета стал частью масштабной реформы, начатой после принятия закона «Об электронных повестках» в 2023 году. Этот реестр представляет собой электронную базу данных, аккумулирующую информацию обо всех гражданах, подлежащих воинскому учету.