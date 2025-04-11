В России начали действовать новые ограничительные меры в отношении уклонистов от призыва на срочную службу в армию, сообщил «Парламентской газете» первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Ограничения включают в себя различные запреты, в том числе на выезд за границу, оформление кредитов и вождение автомобиля.

По словам Красова, власти «отладили» «технический компонент», связанный с ограничениями для призывников.

«Все работает как нужно, и в этот призыв обеспечительные меры уже действуют», — отметил депутат.

Красов выразил мнение, что ограничительные меры «априори касаются лишь небольшого процента граждан» и начинают действовать «лишь тогда, когда гражданин нарушил федеральное законодательство, уклонился от исполнения воинского долга».

«Я не думаю, что такого гражданина стоит ставить во главу угла и делать на нем акцент. Давайте сосредоточимся на повышении общего престижа службы в армии, на тех, кто честно исполняет закон. Таких кратно больше, я вас уверяю», — сказал он.

Новые ограничительные меры в отношении уклонистов от призыва были утверждены еще весной 2023 года, когда был принят закон об электронных повестках и едином реестре воинского учета. Согласно документу, гражданину после получения повестки запрещается выезд за границу до тех пор, пока он не явится в военкомат. Предупреждение о запрете на выезд из страны будет направляться призывнику в течение суток со дня вручения повестки. Если получивший повестку гражданин не явился в военкомат в течение 20 дней, в отношении него могут применить «временные меры», в их числе запрет на оформление кредитов и займов, регистрацию ИП и самозанятости, операции с недвижимостью, а также управление транспортом. Власти регионов, согласно закону, могут вводить «дополнительные временные меры», подразумевающие ограничение выплат, льгот и других мер поддержки. С октября 2023 года максимальный размер штрафа за неявку в военкомат после получения повестки составляет 30 тыс. рублей.

Комментируя рекордное за 14 лет число призывников, которое планируется набрать в армию в весенний призыв, — 160 тыс. человек — Красов заявил, что это не связано с военной операцией на Украине. По словам депутата, увеличение количества новобранцев — это следствие прошлогоднего повышения численности Вооруженных сил России президентом Владимиром Путиным.

Аналогичное объяснение росту числа призывников Красов ранее дал в разговоре с RTVI: «С общей численностью Вооруженных сил, естественно, увеличивается численность военнослужащих по контракту и военнослужащих по призыву. Все просто».

Как указал депутат, создание новых военных округов, частей и соединений «требует кадров» на фоне вступления Швеции и Финляндии в НАТО и увеличения сухопутной границы со странами блока на 1,2 тыс. км.

Среди прочего Красов рассказал, на каком этапе находится работа по созданию единых цифровых реестров военнослужащих и повесток.

«Сейчас у нас новые системы тестируются в четырех пилотных регионах. <…> Я думаю, что движение будет поступательным. Вот мы сейчас на примере четырех регионов посмотрим, как системы работают, поправим их, если нужно, и распространим в следующий призыв на большее количество регионов. Потом — на еще большее и так далее», — предположил парламентарий.

Весенний призыв-2025

Весенний призыв на срочную службу в армию стартовал 1 апреля. Он продлится три с половиной месяца, до 15 июля. Этот призыв стал самым масштабным с 2011 года — согласно указу Путина, в войска планируется направить 160 тыс. человек.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с RTVI назвал рекордное за 14 лет число призывников «обычной статистикой».

«Это ни с чем не связано, это просто обычная статистика, уточнили количество призывников, заработал реестр военнообязанных и плюс у нас численность Вооруженных сил-то выросла. Поэтому призывников чуть больше призовут, осенью — чуть меньше призовут», — сказал он.

8 апреля Госдума приняла закон, который позволяет призывать в армию по решениям предыдущих призывных кампаний. Согласно документу, срок действия решения о призыве на срочную службу продлен до одного года с момента его принятия. Этот же закон освобождает от призыва на срочную службу участников военной операции на приграничных территориях.