В России нужно принимать закон о всеобщей воинской обязанности, чтобы «служили в армии все, независимо от того, учатся они или нет», заявил RTVI член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Он добавил, что на фоне различных угроз не нужно ограничиваться «полумерами».

Депутат отметил, что сейчас непростая ситуация: «европейцы грозят нам войной», дата завершения СВО пока неизвестна, а «американцы хотят Украину прибрать к рукам». Соболев подчеркнул, что «давно уже пора серьезным делом заниматься».

«Обстановка такая, что нужно принимать закон о всеобщей воинской обязанности, чтобы все люди могли защищать при необходимости свою родину от посягательств. Если будет действовать всеобщая воинская обязанность, что служить в армии будут все, независимо от того, учатся они или и так далее, только состояние здоровья будет основанием для того, чтобы не проходить службу. Что касается возраста, то так же, как и сейчас, — от 18 до 30 лет», — сказал он.

При этом депутат подчеркнул, что это его личная позиция и «размышления»: «Сейчас обстановка слишком сложная, а мы все полумеры принимаем».

Сегодня Госдума одобрила в первом чтении законопроект об увеличении размера штрафа за несообщение в военкомат о переезде до 20 тыс. рублей.

Соболев заявил RTVI, что такого рода действия со стороны призывников — «одна из форм уклонения от военной службы».

«Поэтому, конечно, наказание ужесточили, а как иначе? Лазейки нужно закрывать», — пояснил он.

Законопроектом устанавливается, что несообщение гражданином в установленном порядке в военкомат сведений о своем переезде «на новое место пребывания на срок более трех месяцев, не подтвержденное регистрацией» наказывается штрафом в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей (сейчас — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей).

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков заявил RTVI, что штрафов до 20 тыс. рублей за несообщение в военкомат о переезде более чем достаточно, так как в России большинство граждан — это законопослушные люди. По его мнению, вводить уголовную ответственность за это не нужно, потому что иначе призывники «за границу уедут и все».