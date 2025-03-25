Госдума в первом чтении единогласно приняла законопроект об увеличении размера штрафа за несообщение в военкомат о переезде до 20 тыс. рублей. Инициативу, как передает корреспондент RTVI, поддержали 377 депутатов.

«Это необходимая мера для профилактики, кого-то штрафы дисциплинируют. Все-таки мы склонны к тому, что надо сначала привлекать к административной ответственности, то есть дать шанс исправиться», — сказал RTVI член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских.

Авторами документа выступила группа депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым.

Законопроектом устанавливается, что несообщение гражданином в установленном порядке в военкомат сведений о своем переезде «на новое место пребывания на срок более трех месяцев, не подтвержденное регистрацией» наказывается штрафом в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей (сейчас — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей).

В ходе обсуждения инициативы замглавы комитета Госдумы по госстроительству Дмитрий Вяткин сообщил, что, по данным Минобороны, за это правонарушение в 2023 году были привлечены к ответственности более 47 тыс. человек, предупреждение получили 18 тыс. человек, наложены административные штрафы были почти на 29 тыс. человек.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков заявил RTVI, что штрафов до 20 тыс. рублей за несообщение в военкомат о переезде более чем достаточно, так как в России большинство граждан — это законопослушные люди. По его мнению, вводить уголовную ответственность за это не нужно, потому что иначе призывники «за границу уедут и все».

В 2023 году была ужесточена административная ответственность за нарушение требований воинского учета. В частности, до 30 тыс. рублей повысили штраф за неявку по повестке в военкомат.