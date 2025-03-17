Штрафов до 20 тыс. рублей за несообщение в военкомат о переезде более чем достаточно, никакой уголовной ответственности за это вводить не следует. Об этом RTVI заявил первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков.

Ранее комитет ГД по госстроительству поддержал законопроект, внесенный в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета ГД по обороне Андреем Картаполовым, о введении штрафов до 20 тыс. рублей за несообщение в военкомат о «переезде на новое место пребывания на срок более трех месяцев, не подтвержденное регистрацией». Сейчас эта сумма составляет от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

«Наверное, такая мера [административное наказание] должна существовать. Размер штрафа никак не влияет, вот что я могу сказать. Но, с другой стороны, а как иначе военкоматам действовать? Люди уезжают — и где их искать и как искать? Почему должен военкомат искать?» — сказал Синельщиков.

При этом депутат уточнил, что штрафов за несообщение в военкомат о переезде вполне достаточно, уголовное наказание вводить не следует.

«[Иначе] что у нас получится? За границу люди будут переезжать, не должно быть тут все по максимуму. Я полагаю, что административными мерами надо ограничиться, и хватит того. Основная масса все-таки людей законопослушных <…> и будет исполнять закон. А те, кто будет полагать, что закон не надо исполнять, то для них и уголовная ответственность ведь не подействует, я повторяю, — они за границу уедут, и все», — добавил он.

Авторы законопроекта предложили ужесточить административное наказание для тех, кто в случае переезда не передал в военкомат данные о своем новом месте пребывания. Сумма штрафа за это (в случае одобрения документа) возрастет с 1-5 тыс. рублей до 10-20 тыс. рублей. Документ был поддержан правительством, которое при этом поручило доработать его.

В пояснительной записке приводятся данные исследования Минобороны, согласно которым в 2023 году в 2023 году около 18,3 тыс. человек получили предупреждение за различные нарушения в сфере учета, а более 28,7 тыс. были оштрафованы, в основном за неоповещение о переезде.

В 2023 году была ужесточена административная ответственность за нарушение требований воинского учета. В частности, до 30 тыс. рублей повысили штраф за неявку по повестке в военкомат.