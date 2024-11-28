Отряды добровольцев «Барс» созданы в Белгородской, Брянской и Курской областях, а также в Крыму, рассказал замглавы Генштаба России генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью журналу «Военные комиссариаты России». Он отметил, что эти группы вооружены гаубицами, станциями РЭБ, огнеметами и вездеходами.

Всего, по его словам, за время СВО в добровольческие формирования записалось более 45 тыс. человек. Боевые задачи, отметил генерал, они выполняют в своих регионах, это обязательное условие.

«Большинство добровольцев по завершении своего участия в СВО заключили контракты о пребывании в мобилизационном людском резерве. Проведенную <…> работу по формированию добровольческих отрядов «Барс» по своей масштабности с полным правом можно сравнить с организацией народного ополчения в годы Великой Отечественной войны», — сказал Бурдинский.

Бурдинский рассказал, что отряды «Барс» усилили за счет зенитных установков, легкобронированных автомобилей, противотанковыми ракетными комплексами и минометами, а также обеспечили радиостанциями «Азарт».

В 2023 году, по его словам, отдельные отряды «Барс» получили гаубичные артиллерийские дивизионы, в том числе реактивные системы залпового огня. В июне 2024 года в состав отряда включили несколько групп: гаубичную артиллерийскую, радиоэлектронной борьбы и инженерно-саперную.

«Дополнительно в группы огневой поддержки и разведки включены должности операторов БПЛА, а в гранатометное отделение группы огневой поддержки — должности огнеметчиков, оснащаемых легким пехотным огнеметом ЛПО-97. Для повышения мобильности в роты были включены мотовездеходы», — сообщил генерал.

Он отметил, что проект «БАРС — боевой армейский резерв страны» был запущен еще в 2012 году, а изначально в состав этих отрядов в основном набирали тех, кто прошел подготовку на военных сборах в качестве резервистов.

После начала спецоперации первый отряд «Барс» приступил к выполнению боевых задач в конце марта 2022 года, рассказал генерал. Эти формирования также поддерживают «Росатом», «Транснефть», «Газпром» и другие компании, добавил Бурдинский.

После начала военной операции на Украине в различных регионах России были созданы десятки добровольческих формирований. После вторжения ВСУ в Курскую область в этом регионе, а также соседних Брянской и Белгородской областях появились отряды «Барс». Добровольцы заключают контракты с Минобороны на несколько месяцев с возможностью продления.

В марте 2022 года президент России Владимир Путин присвоил участникам военной операции на Украине статус ветеранов, распространив его на действующих военнослужащих и сотрудников силовых структур. С ноября того же года на этот статус могут рассчитывать добровольцы. В 2023 году глава государства подписал закон о присвоении статуса ветерана тем, кто участвовал в боевых действиях в Донбассе с мая 2014-го.

В августе 2024 года Путин подписал закон, по которому военнослужащим будут засчитывать прохождение службы на территории новых регионов до их присоединения к России. Этот стаж позволит получить статус ветерана военной службы — к ветеранам будут относиться граждане, проходящие или проходившие службу в том числе в ВСУ, Вооруженных силах ДНР и в Народной милиции ЛНР.