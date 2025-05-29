В ночь на 29 мая совершена очередная атака на российские регионы при помощи БПЛА. По данным Минобороны, всего были сбиты и подавлены 48 дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трех беспилотников, летевших на Москву.

Фрагменты одного из уничтоженных дронов упали на элитный жилой комплекс «Миракс Парк», расположенный на проспекте Вернадского в районе Тропарёво-Никулино, недалеко от метро Тропарево. Пострадал фасад дома, жильцы квартиры на верхнем этаже получили царапины от осколков. По предварительным данным, один из пострадавших — ребенок. Как пишет SHOT, от более серьезных травм людей спасла плотная штора.

“В результате отражения атаки вражеского беспилотника серьезных повреждений и пострадавших в доме на проспекте Вернадского по предварительной информации нет. На месте падения обломков работают специалисты соответствующих служб”, — написал в Telegram Сергей Собянин.

Обломки другого беспилотника упали на жилой дом в подмосковном Одинцово на улице Чистяковой. Фрагментами дрона повреждены несколько автомобилей во дворе. Как сообщает корреспондент “Известий”, двигатель беспилотника рухнул на лобовое стекло машины, затем отскочил и поцарапал другой автомобиль.

Всего из 48 сбитых над Россией беспилотников 30 уничтожены над Белгородской областью, по четыре — над Орловской, Рязанской областями и Крымом, три — над Москвой и Московской областью, два дрона — над Брянской областью, один — над Тамбовской.

Накануне российские регионы атаковали около 300 дронов. В Брянске при падении БПЛА пострадали три жилых дома в Фокинском районе. В Зеленограде в результате атаки беспилотника загорелся технопарк «Элма».