В ночь на 28 мая продолжились налеты беспилотников на российские регионы. В вечерние часы с 21.00 мск 27 мая до 0.00 мск 28 мая силы ПВО сбили и перехватили 112 дронов.

Больше всего БПЛА было уничтожено над Брянской областью — 59 беспилотников самолетного типа. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что в Брянске пострадали три жилых многоэтажки в Фокинском районе. В первом атакованном доме были выбиты окна, также повреждены шесть автомобилей. В другом здании поврежден фасад, в еще одном многоквартирном доме пострадали пять торговых помещений.

«Будьте внимательны! Не приближайтесь к опасным и незнакомым предметам! Об обнаружении сообщайте в Единую диспетчерскую службу по телефону 112. Берегите себя и своих близких!» — написал Богомаз в Telegram.

Московский регион в течение ночи атаковали 33 раза. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что обошлось без пострадавших. Временно вводились ограничения на вылет и прием самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.

В Зеленограде в результате атаки загорелся технопарк «Элма», поврежден припаркованный рядом автомобиль, сообщает telegram-канал «Инфопортал Зеленограда». Также были слышны взрывы над Дубной, пишет SHOT.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о 42 сбитых и перехваченных беспилотниках. В Чехове в результате налета повреждены три жилых дома в селе Троицкое, пострадавших нет.

Глава Калужской области Владислав Шапша рассказал о 15 беспилотниках, уничтоженных над территорией региона — в Думиничском, Козельском, Малоярославецком, Боровском, Жуковском, Тарусском районах и на окраине города Обнинска, где обломки дрона упали на крышу жилого дома.

Также ПВО отразили атаки над Белгородской областью — 19 дронов, Тульской — 13, Курской — 10 и Орловской — 8.