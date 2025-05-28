В ночь на 28 мая системы ПВО в общей сложности уничтожили 296 дронов самолетного типа, сообщает Минобороны России. Беспилотники были сбиты над Московской, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, уточнили в ведомстве.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что над регионом были уничтожены 42 БПЛА, системы ПВО «отработали по целям в 12 муниципальных образованиях региона».

«В результате атаки в Чехове повреждены три жилых дома в селе Троицкое — по улице Новая и в СНТ “Мичуринец”. Самое главное — никто из жителей не пострадал», — добавил он, подчеркнув, что жителям поврежденных домов будет оказана поддержка.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО за ночь в общей сложности сбили 33 беспилотника, которые летели в сторону столицы, а также Зеленограда. Пострадавших нет, на месте падения обломков работают специалисты.

Shot пишет, что после атаки беспилотников в Зеленограде загорелся технопарк «Элма», а над Дубной прогремело около 15 взрывов. В Росавиации сообщали о введении (а затем снятии) временных ограничений на взлет и посадку в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

В телеграм-канале правительства Ивановской области говорится, что в Шуйском районе «за пределами населенных пунктов уничтожен БПЛА», пострадавших и разрушений нет, на месте крушения дрона работают специалисты.

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над регионом, начиная со вчерашнего вечера, сбили 83 беспилотника самолетного типа, пострадавших нет.

Он уточнил, что Брянск попал под мощную атаку дронов. В Фокинском районе города под удар попали три многоэтажки: у одной были повреждены окна, у другой — фасад, в третьем — пять торговых помещений. Также были повреждены шесть автомобилей.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал, что над регионом сбиты два БПЛА, «негативных последствий нет». О таком же количестве уничтоженных беспилотников отчитался и руководитель Владимирской области Александр Авдеев.

Глава Орловской области Андрей Клычков заявил, что за прошедшую ночь системы ПВО уничтожили 23 дрона, повреждений и пострадавших нет.

Над Калужской областью за ночь сбили 15 беспилотников, это произошло над шестью районами и окраиной города Обнинск, сообщил губернатор Владислав Шапша. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в городе Шебекино подавленный системой РЭБ дрон взорвался во дворе многоквартирного дома. Пострадал мужчина, его с баротравмой, ссадинами лица и шеи доставили в больницу. Кроме того, были повреждены окна двух квартир и три легковых автомобиля.

Рязанский губернатор Павел Малков сообщил, что над регионом были уничтожены БПЛА, их количество он не уточнил, добавив лишь, что ущерба и пострадавших нет. Руководитель Воронежской области Александр Гусев написал в своем телеграм-канале, что ночью системы ПВО на границе региона и в одном из районов уничтожили не менее пяти БПЛА, пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в Починковском округе были подавлены 11 беспилотников, пострадавших и разрушений нет. Глава Тульской области Дмитрия Миляев заявил, что над регионом военные уничтожили 25 БПЛА самолетного типа, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, никто не пострадал.