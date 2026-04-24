За время войны с Ираном США израсходовали более тысячи крылаты ракет Tomahawk с дальностью 1,6 тыс. км. Полное обновление запасов американского вооружения может занять до шести лет. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей администрации США.

По данным американских чиновников, с начла военного конфликта с Ираном 28 февраля 2026 года, США выпустили по противнику более тысячи ракет Tomahawk, а также от 1,5 до двух тысяч критически важных зенитных ракет, включая перехватчики THAAD, Patriot и Standard.

Полное обновление дорогостоящих запасов оружия может занять до шести лет, считают чиновники. В такой ситуации Штаты могут столкнуться с необходимостью скорректировать оперативные планы по защите Тайваня от возможного вторжения со стороны Китая. При этом Трамп, как и большинство его предшественников, публично не заявлял о намерениях отправить американские войска на Тайвань для защиты острова от вторжения.

Однако если конфликт все же произойдет, США столкнутся с нехваткой боеприпасов в краткосрочной перспективе. Представители администрации утверждали, что США могут сократить сроки замены боеприпасов за счет крупных инвестиций в оборонно-промышленную базу и акцента на производстве менее дорогих ракет.

Согласно проекту оборонного бюджета США на 2027 год, ВМС получит более трех млрд долларов на закупку 785 крылатых ракет Tomahawk морского базирования. В текущем финансовом году Пентагон получил только 58 таких ракет для пополнения запасов.