В 2025 году мировые военные расходы выросли на 2,9%, несмотря на приостановку основной военной помощи Украине со стороны США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI). В тройку государств-лидеров по тратам вновь вошли Соединенные Штаты, Китай и Россия.

Глобальные военные расходы в 2025-м выросли почти на 3% по сравнению с предыдущим годом — до $2,89 трлн. Таким образом, глобальные траты на военные цели растут одиннадцатый год подряд, их доля в мировом ВВП достигла 2,5% — самого высокого показателя с 2009 года.

США по-прежнему занимают первое место по этой статье расходов, хотя в 2025 году американские военные траты сократились на 7,5% — до $954 млрд «из-за решения Дональда Трампа приостановить выделение новой военной помощи Украине».

За предыдущие три года военное финансирование Украины Соединенными Штатами составило $127 млрд, отмечает Reuters.

«Снижение военных расходов США в 2025 году, вероятно, будет кратковременным», — прогнозируют в SIPRI.

Объем расходов, утвержденных Конгрессом США на 2026 год, снова превысил $1 трлн.

«Это является существенным увеличением по сравнению с 2025 годом, и показатель может вырасти еще больше, до $1,5 трлн в 2027 году», — говорится в докладе SIPRI.

На втором месте снова оказался Китай — его военные траты выросли на 7,4%, составив $336 млрд (12% от общемировых трат). За 10 лет расходы КНР на оборону выросли на 62%.

В целом же на три страны, которые тратят на военные нужды больше всех — США, Китай и Россию, пришлось $1,48 трлн, или 51% от общемировых расходов.

По данным SIPRI, расходы России выросли на 6%, составив $190 млрд, а расходы Украины выросли на 20%, составив $84,1 млрд.

При этом именно увеличение расходов европейских стран-членов НАТО привело к самому резкому росту этого показателя в Западной и Центральной Европе со времен окончания холодной войны. К примеру, оборонные расходы Германии в 2025 году выросли на 24% — до $114 млрд.

Таким образом, основной вклад в повышение глобальных расходов внесла именно Европа — в регионе они выросли на 14% (до $864 млрд).

Зато на Ближнем Востоке, несмотря на прошлогоднюю ирано-израильскую войну, они выросли лишь на 0,1%, составив $218 млрд.

В частности, военные расходы Израиля сократились на 4,9% до $48,3 млрд — судя по всему, благодаря снижению интенсивности боевых действий в Газе. Военные расходы Ирана также снижались второй год подряд, упав на 5,6% до $7,4 млрд.