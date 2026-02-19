Центральный районный суд Сочи постановил конфисковать в пользу государства активы, принадлежавшие бывшему депутату Госдумы Анатолию Вороновскому и группе связанных с ним лиц. Исковые требования Генеральной прокуратуры удовлетворены в полном объеме, общая стоимость изъятого имущества оценивается более чем в 23,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.

В качестве ответчиков по делу привлечены 30 человек. Среди них — действующий парламентарий Андрей Дорошенко, депутат Законодательного собрания Краснодарского края Александр Карпенко, а также руководитель регионального минтранса Алексей Переверзев. Еще 19 компаний фигурируют в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований.

Как следует из материалов надзорного ведомства, незаконный механизм начал действовать в 2016 году. В тот период Вороновский сначала возглавлял министерство транспорта Краснодарского края, а затем перешел в Госдуму. По версии прокуратуры, он использовал свое положение для получения выгоды от распределения подрядов в дорожной сфере. В операции участвовали приближенные к нему люди.

В 2018—2021 годах ассоциацию «Союз дорожников Кубани» возглавлял Дорошенко, а затем, до 2025 года, — Карпенко. Именно эта организация, по данным следствия, выступала обязательным фильтром для компаний, желавших участвовать в госзакупках. Через структуру распределялись объемы работ и определялись отчисления в процентах от суммы контрактов.

Аккумулированные средства отмывались через фонд «Моя Кубань», созданный в 2017 году. С 2017 по 2024 год 46 компаний дорожной отрасли направили в этот фонд свыше 1,9 миллиарда рублей.

Кроме того, подконтрольные структуры принудительно становились поставщиками сырья и топлива для организаций транспортного комплекса края. Доход от этой деятельности в 2016—2019 годах оценивается в 968 миллионов рублей. Отдельно в материалах дела фигурирует передача половины долей ООО «Усть-Лабинское ДРСУ» в обмен на помощь в получении госконтрактов. Права на актив были оформлены на подставное лицо.

Общая сумма незаконного обогащения участников схемы с 2016 года, по подсчетам истца, достигла минимум 2,8 миллиарда рублей.

Суд вынес решение об изъятии у ответчиков:

— 19 предприятий, работающих в дорожном строительстве и производстве материалов. Стоимость их активов достигает 21,7 миллиарда рублей;

— 207 объектов недвижимости, разбросанных по разным регионам: Москва, Краснодар, Ялта, Новороссийск, Армавир, Горячий Ключ, побережье Азовского моря и Карачаево-Черкесия. Общая площадь превышает 14 тысяч квадратных метров, оценочная стоимость — более миллиарда рублей;

— долей в уставных капиталах коммерческих структур, денег на банковских счетах и ценных бумаг;

— также с фигурантов взыскана компенсация за ранее проданное имущество — свыше 95 миллионов рублей.

Решение суда может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

Анатолий Вороновский был задержан в декабре 2025 года по подозрению в получении взятки колоссального размера (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В ноябре того же года Госдума сняла с него неприкосновенность и позволила возбудить уголовное дело. В декабре депутата официально лишили мандата.