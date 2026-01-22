Министра транспорта Краснодарского края Алексея Переверзева арестовали до 19 марта. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани. Накануне стало известно, что чиновник был переназначен на эту должность по решению губернатора Вениамина Кондратьева.

Против него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

«В отношении Переверзева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры — 1 месяц 26 суток, т. е. до 19.03.2026. Обвиняемый взят под стражу в зале суда», — говорится в сообщении суда.

Также, как пишет РИА Новости, до 19 марта были арестованы два заместителя Переверзева. Kyb Mash утверждает, что, по предварительным данным, Алексей Смаглюк и Александр Дашук «прикарманили два миллиарда рублей на госконтрактах».

Как сообщает ТАСС, Переверзев фигурирует в антикоррупционном иске Генпрокуратуры в отношении бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, которому вменяют получение взятки в 25 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК — взятка в особо крупном размере; до 15 лет лишения свободы).

Накануне, 21 января, у Переверзева прошли обыски. Как пояcняет KubMash, это связано с расследованием по госконтрактам на облуживание дорог, в том числе тех, которые выигрывала компания «Стройюгрегион». Ее владелец, депутат краевого заксобрания Александр Карпенко числится одним из ответчиков по делу Вороновского. По версии следствия, Вороновский, Карпенко и их сообщники создали схему по распределению господрядов на дорожные работы между нужными им компаниями.

Согласно материалам дела, Вороновский лоббировал назначение Переверзева министром транспорта Кубани, указывает канал.

Смаглюка и Дашука ранее задержали в Краснодаре. В комментарии ТАСС правоохранители сказали, что обоих проверяют на причастность к совершению противоправной деятельности, их процессуальный статус пока не определен.

«Предварительно, сумма хищения средств из бюджета при исполнении госконтрактов и в рамках нацпроектов оценена в 2 млрд рублей», — сообщил собеседник агентства.

Он подтвердил, что проверки в краевом Минтрансе связаны с делом Вороновского. При этом сообщалось, что, несмотря на расследование, глава ведомства Переверзев сохранил свой пост — губернатор Вениамин Кондратьев переназначил его на новый срок.

Вороновского в декабре лишили мандата и отправили в СИЗО до 11 января. Позднее меру пресечения экс-депутату продлили еще на три месяца.