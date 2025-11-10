Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и мандатным вопросам на заседании рекомендовала нижней палате парламента дать согласие на лишение неприкосновенности и возбуждение уголовного дела в отношении депутата Думы от «Единой России» Анатолия Вороновского, передает корреспондент RTVI.

«Комиссия в результате обсуждения совместно с Генеральной прокуратурой пришла к общему знаменателю, и мы будем рекомендовать палате завтра разрешить снятие неприкосновенности и возбуждение уголовного дела [в отношении Вороновского]», — сообщил журналистам глава думской комиссии Отари Аршба.

Отвечая на вопрос RTVI о том, какое обвинение предъявлено Вороновскому, Аршба уточнил, что «обвиняют его во взяточничестве».

Как стало известно RTVI, проверка в отношении Вороновского уже осуществлена. Он обвиняется по ч. 4 ст. 290 УК (получение взятки, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). По данным RTVI, депутату вменяют получение взятки в размере 25 млн рублей.

«Для меня это просто стыд и позор очередной, но суть проблемы очень простая. Наш коллега согласен сотрудничать, и комиссия в данном случае поддержала просьбу Генеральной прокуратуры, значит, и дает согласие на снятие с него неприкосновенности и возбуждение уголовного дела. В результате следственных действий, если появятся соответствующий необходимый, доказанный следствием материал, они могут обратиться еще раз в Государственную думу для принятия решения по существу [о лишении мандата]», — сказал Аршба.

По его словам, сам Вороновский заявил, что «считает это постыдным для себя», а также «пятном» на Госдуме и «Единой России» и «будет стараться доказать обратное». «Ну, как говорится, в рамках следствия, это его право», — заявил глава комиссии.

Решение комиссии было единогласным, добавил Аршба.

Сам Вороновский, комментируя требование Генпрокуратуры, заявил RTVI, что не понимает, «с чем все это связано». «Скрываться не собираюсь, мне и незачем», — сказал он.

Представление генпрокурора Александра Гуцана о лишении Вороновского депутатской неприкосновенности поступило в нижнюю палату парламента 31 октября. Госдума может обсудить этот вопрос на заседании в среду, 12 ноября.