Генеральный прокурор России Александр Гуцан официально обратился в Госдуму с требованием лишить депутатской неприкосновенности Анатолия Вороновского, который представляет партию «Единая Россия». Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Согласно установленным правилам, спикер Госдумы Вячеслав Володин направил это представление в комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, и мандатным вопросам. Кроме того, председатель нижней палаты парламента распорядился, чтобы с документом от генпрокурора ознакомились все депутаты.

Комиссия уже приняла материалы к рассмотрению. Как сообщил журналистам ее глава Отари Аршба, вопрос о лишении Вороновского неприкосновенности вынесут на заседание комиссии, которое запланировано на 10 ноября.

Депутатская неприкосновенность — гарантия, которая предоставляется народным избранникам на весь срок их полномочий. Это право закреплено в 98-й статье Конституции России и детализировано в федеральном законе «О статусе депутата». Благодаря этому иммунитету, депутата нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности, задержать, обыскать или допросить. Единственное исключение — если его задержали непосредственно на месте преступления. Лишить депутата этой защиты может только сама Государственная Дума. Для этого необходимо рассмотреть на пленарном заседании официальное представление Генеральной прокуратуры и принять по нему положительное решение.

Анатолий Вороновский родился в Баку 28 декабря 1966 года. Он является членом думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Его карьера была тесно связана с транспортной сферой Краснодарского края: в 2015 году он занял пост первого заместителя руководителя, а вскоре и возглавил департамент транспорта региона. Спустя год Вороновский был назначен министром транспорта и дорожного хозяйства края.

В период с 2017 по 2020 год он работал заместителем губернатора, а затем советником губернатора. В 2021 году он стал депутатом Госдумы от «Единой России», причем изначально не прошел в парламент по итогам распределения мест, но в сентябре того же года получил вакантный депутатский мандат по партийному списку.