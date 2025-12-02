Госдума приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Анатолия Вороновского («Единая Россия»), который сейчас находится в больнице. Парламентарий проходит по делу о получении взятки в размере 25 млн рублей. Инициативу, как передает корреспондент RTVI, поддержали 386 депутатов, один проголосовал против, один воздержался.

«Он никуда не убегает»

Во время обсуждения депутат Госдумы Николай Харитонов рассказал, что Вороновский находится в больнице с тяжелыми травмами и призвал пока не лишать его мандата, а отнестись к нему «по-человечески».

«Буквально позавчера с ним произошел несчастный случай — он оказался с тяжелыми травмами в больнице, которая обслуживает депутатов на улице Мичуринка. Поэтому, если мы сегодня проголосуем, <…> то практически завтра ему надо уходить из больницы либо платить большие деньги за содержание. Поэтому в этой ситуации мы давайте посоветуемся и не будем спешить. Он никуда не денется. Я с ним разговаривал сегодня утром. Он никуда не убегает, никуда не торопится», — сказал он.

Харитонов также не исключил, что во время выступления в Госдуме генпрокурора России по вопросу о лишении Вороновского депутатской неприкосновенности претензии к парламентарию могли «быть преувеличены». Он также призвал коллег поддержать единоросса и рассмотреть заявление «через неделю-полторы», когда тот поправится.

«Но [в случае принятия постановления о лишении полномочий] к нему тогда буквально завтра придут, скажут: освободи квартиру. А у него дочь в учебном заведении. <…> Поэтому давайте вот по-человечески подойдем и разберемся», — заверил Харитонов.

В то же время первый зампред комиссии Госдумы по мандатным вопросам Эрнест Валеев заявил, что рассматривается «вопрос, который никакого отношения к уголовному делу, которое возбуждено в отношении нашего товарища, не имеет».

«Пункт “а” статьи 4 закона “О статусе депутата…” предусматривает возможность прекращения полномочий по письменному заявлению депутата. Письменное заявление депутата есть, а вопросы, связанные с уголовным преследованием, никаким образом не относятся к рассматриваемому сегодня вопросу», — заявил он.

О ситуации с Вороновским

Согласно принятому постановлению, Вороновский лишен мандата с 13 ноября 2025 года на основании его письменного заявления.

В его отношении возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) — 25 млн рублей. Статья предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Госдума 11 ноября уже лишила Вороновского неприкосновенности и выразила согласие на возбуждение в отношении него уголовного дела. Тогда решение принималось в закрытом для СМИ режиме. В этот раз обсуждение проходило открыто.

«Тогда было выступление Генпрокурора. Сейчас это другой кейс», — пояснил RTVI глава комиссии Госдумы по мандатным вопросам Отари Аршба.

Официальное обвинение единороссу по-прежнему не предъявлено.

Анатолий Вороновский, бывший заместитель и советник губернатора Краснодарского края с 2019 по 2021 год, избран в Государственную думу VIII созыва от «Единой России» по Краснодарскому краю.

Представление о лишении его неприкосновенности было выдвинуто Генпрокуратурой в связи с подозрениями о получении взятки в особо крупном размере от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы Сафарбия Напсо. Вороновский заявил о своем желании сотрудничать со следствием и бороться за признание себя невиновным.

Его мандат может получить депутат закссобрания Краснодарского края Валерий Горюханов. Он идет под номером 10 по списку «Единой России» региональной группы №48 по Краснодарскому краю. Согласно законодательству, мандат переходит следующему по партийному списку кандидату в депутаты Госдумы. В случае отказа — следующему.

Вместе с тем в беседе с RTVI руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев не исключил, что мандат так и останется вакантным до конца созыва.

«Я не исключаю, что, возможно, замены не будет. Такое у нас тоже иногда бывает, когда до истечения срока полномочий созыва палаты парламента остается не так много времени», — пояснил он.

В любом случае, сказал Васильев, «это будет коллегиальное решение».