Государственная дума 11 ноября дала согласие на лишение неприкосновенности и возбуждение уголовного дела в отношении депутата «Единой России» Анатолия Вороновского, передает корреспондент RTVI.

Обсуждение проходило в закрытом для СМИ режиме с участием генпрокурора Александра Гуцана, который представил парламентариям аргументы обвинения.

Как стало известно RTVI, Вороновского обвиняют в преступлениях, совершенных им в бытность вице-губернатором Краснодарского края. Он получил взятку от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы Напсо. Эту версию также подтвердил депутат Госдумы Константин Затулин в своем телеграм-канале.

В своем выступлении Вороновский заявил лишь, что готов сотрудничать со следствием, рассказал собеседник RTVI.

Решение поддержали единогласно 416 депутатов.

Представление генпрокурора о лишении неприкосновенности Вороновского и возбуждении в отношении него уголовного дела поступило в Госдуму 31 октября. 10 ноября состоялось заседание профильной комиссии по мандатным вопросам, где депутаты единогласно рекомендовали Госдуме поддержать позицию генпрокуратуры.

В отношении депутата может быть возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Вороновский был избран в Госдуму восьмого созыва от «Единой России» по федеральному избирательному округу на территории Краснодарского края, является членом комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. До этого занимал должность заместителя губернатора Краснодарского края.

Как стало известно RTVI, проверка в отношении Вороновского уже осуществлена, ему вменяют получение взятки в размере 25 млн рублей.

Вороновский в беседе с RTVI заявлял: «Скрываться не собираюсь, мне и незачем». Он рассказал, что «уже сдал загранпаспорт». У него на иждивении находится 16-летняя дочь.

Вместе с тем в 2018 году экс-депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова обвинили в получении взятки от представителей крупного дорожно-строительного холдинга в размере 3,253 млрд рублей за общее покровительство и содействие коммерсантам при заключении ими государственных и муниципальных контрактов на строительство, ремонт и содержание автодорог в регионе.