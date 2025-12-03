Басманный районный суд Москвы отправил под стражу лишенного мандата депутата Госдумы от «Единой России» Анатолия Вороновского. Срок меры пресечения установлен до 11 января 2026 года, согласно видео из зала заседаний в канале пресс-службы столичных судов.

Этим решением было удовлетворено ходатайство следствия, которое просило поместить Вороновского в СИЗО. Защита просила избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, но суд ей отказал.

Экс-депутата взяли под стражу в зале суда, надев на него наручники. Как сказал судья, у него есть право обжаловать решение в Мосгорсуде в течение трех суток.

Вороновский обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), за что грозит максимум 15 лет лишения свободы.

Речь идет о сумме в 25 млн рублей, в которую следствие оценило оказанные ему услуги и поставленное имущество в 2019—2020 годах, когда Вороновский был вице-губернатором Краснодарского края и курировал дорожную сферу.

В частности, по версии СК, в эту сумму вошли стоимость квартиры в Краснодаре, ремонта в квартире его сына в Сочи и благоустройство земельного участка Вороновских на Кубани, писал «Коммерсантъ».

Имущество и услуги Вороновский получил в качестве взятки от Сафарбия Напсо, который возглавлял госпредприятие «Дагомысское дорожное ремонтно-строительное управление (ДРСУ)» и в ответ ждал от вице-губернатора «общего покровительства». По данным издания, именно Напсо дал показания на экс-депутата в рамках досудебного соглашения.

Как отмечает региональный Kub Mash, Сафарбий Напсо — родственник бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо, которого в апреле лишили мандата за постоянные прогулы в течение двух лет.

Юрий Напсо находится за пределами России, утверждая, что проходит курс лечения и намерен вернуться через несколько месяцев. На родине против него расследуется дело об изнасиловании 19-летней помощницы. В октябре у экс-депутата и членов его семьи изъяли в пользу государства около 60 объектов недвижимости.

Госдума 2 декабря досрочно прекратила полномочия Вороновского, его уже убрали из списка депутатов на сайте нижней палаты. Он сам подал заявление о сдаче мандата 24 ноября.

По данным корреспондента RTVI, во время обсуждения вопроса депутат от КПРФ Николай Харитонов призывал пока не лишать коллегу полномочий, а отнестись к нему «по-человечески». Он рассказал, что тот оказался в больнице с тяжелыми травмами после того, как на днях с ним произошел несчастный случай. Тем не менее сегодня Вороновский лично присутствовал в суде, где ему назначили меру пресечения, и не имел видимых признаков тяжелых травм.