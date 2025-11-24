Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Вороновский, в отношении которого возбуждено уголовное дело о взятке на 25 млн рублей, написал заявление о сложении мандата. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в парламенте и партии.

Один из собеседников сайта отметил, что лишение Вороновского депутатского статуса «было в любом случае неизбежно».

Случаи, в которых полномочия парламентариев прекращаются досрочно, перечислены в ст. 4 федерального закона «О статусе сенатора и статусе депутата Федерального Собрания». Первым же из них указано письменное заявление о сложении своих полномочий. В этом случае решение по депутату принимается не позднее чем через 30 дней с момента, когда появилось это основание, и оформляется в виде постановления Госдумы по итогам голосования.

Госдума 11 ноября на закрытом заседании лишила Вороновского неприкосновенности по запросу нового генпрокурора Александра Гуцана. Сам депутат накануне заявлял RTVI, что не понимает, «с чем все это связано». «Скрываться не собираюсь, мне и незачем», — говорил он.

Через два дня, 13 ноября, «Коммерсантъ» сообщил, что Следственный комитет возбудил в отношении депутата уголовное дело о взятке в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК, до 15 лет лишения свободы).

Как писала газета, единоросс посетил ведомство в сопровождении адвоката и ответил на вопросы, после чего его отпустили — пока без предъявления обвинений. По информации источников «Ъ» в правоохранительных органах, Вороновский в беседе со следователями в некоторых случаях воспользовался конституционным правом не свидетельствовать против себя и близких. Задерживать его не стали, потому что он сдал все документы, по которым мог покинуть страну.

СК подозревает депутата в получении взяток в виде имущества и услуг в 2019—2020 годах, когда он был вице-губернатором Краснодарского края и курировал дорожную сферу. Сумма полученного им оценивается в 25 млн рублей. В нее, по данным силовиков, вошли:

стоимость квартиры в Краснодаре (следствие считает, что это жилье предназначалось самому Вороновскому, хотя было оформлено на мать его помощницы);

ремонт в квартире сына Вороновского в Сочи и ее обустройство новой мебелью и техникой;

очистка дна озера и возведение берегоукрепительных сооружений на территории земельного участка Вороновских на Кубани.

Все эти работы и услуги оплатил директор госпредприятия «Дагомысское дорожное ремонтно-строительное управление (ДРСУ)» Сафарбий Напсо, который дал показания на Вороновского в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве с прокуратурой. В ответ экс-вице-губернатор обеспечивал «общее покровительство», говорилось в статье.

На момент выхода статьи 13 ноября у Вороновского был статус подозреваемого по делу. Как писал «Ъ», версия СК основывается на результатах мероприятий ФСБ, материалах прокуратуры и выводах самого следствия. Официальных сообщений правоохранителей по делу не было.