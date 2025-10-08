Центральный районный суд Сочи удовлетворил иск Генпрокуратуры России о конфискации в государственную собственность около 60 объектов недвижимости, принадлежащей экс-депутату Госдумы Юрию Напсо и членам его семьи. Об этом сообщил ТАСС адвокат бывшего парламентария Роман Баранников.

По его данным, иск был подан в рамках применения антикоррупционного законодательства. Баранников отметил, что решение суда уже обжаловано защитой в вышестоящей судебной инстанции.

В апреле 2025 года Юрий Напсо был лишен мандата депутата Госдумы за систематическое неисполнение обязанностей. Политик обжаловал решение Госдумы о досрочном прекращении полномочий — дело сейчас находится в кассационной инстанции.

Согласно официальным данным, с апреля 2023 года политик регулярно отсутствовал на заседаниях под предлогом болезни, а в периоды между больничными также не появлялся на работе.

Общее время его отсутствия превысило два года, из которых более 200 дней — без документального подтверждения уважительных причин.

Еще в 2024 году Генпрокуратура инициировала судебный процесс по изъятию имущества Напсо, утверждая, что он приобретал активы за счет незаконных доходов.

Сам экс-депутат отрицал факт конфискации, заявляя, что был признан аффилированным лицом на основании данных, сгенерированных искусственным интеллектом.

По информации «Коммерсант», в конце сентября 2025 года Напсо, который покинул Россию в апреле того же года, был объявлен в федеральный розыск. Его подозревают в изнасиловании 19-летней помощницы, которое якобы произошло в марте 2023 года. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ.

«Коммерсантъ» 6 октября со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщал, что в ходе расследования уголовного дела об изнасиловании следователи провели обыск в служебной квартире Юрия Напсо, расположенной в доме на улице Улофа Пальме в Москве.

Согласно версии следствия, в марте 2023 года Напсо, находясь в статусе депутата, совершил преступление в отношении своей помощницы в собственном жилье. По данным уголовного дела, в гостиной комнате он применил физическую силу: повалил женщину на стол, сорвал с нее одежду и совершил изнасилование, используя свое физическое превосходство.

У потерпевшей были зафиксированы характерные повреждения — синяки и ушибы, что подтверждается медицинскими заключениями, приобщенными к материалам дела.Несмотря на свое длительное отсутствие в Москве, Напсо выступает не только против лишения его депутатского мандата, но и возражает против его выселения из квартиры, подчеркивая, что вложил собственные средства в капитальный ремонт и ее обстановку.