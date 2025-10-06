В ходе расследования уголовного дела об изнасиловании следователи провели обыск в служебной квартире бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо, расположенной в доме на улице Улофа Пальме в Москве, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По версии Следкома, именно в этом жилье в марте 2023 года, будучи народным избранником, Напсо якобы совершил преступление в отношении своей молодой помощницы. Согласно материалам дела, в гостиной он применил к женщине силу, повалил ее на стол, сорвал одежду и изнасиловал, используя своё физическое превосходство. У потерпевшей были зафиксированы характерные телесные повреждения — синяки и ушибы, подтверждённые медицинскими документами.

В ходе обыска следователи изъяли ряд предметов, которые могут иметь доказательственное значение, пишет «Ъ». Несмотря на то что инцидент произошёл более двух лет назад, в квартире могли сохраниться биологические следы: по информации источника, Напсо покинул жильё сразу после марта 2023 года и больше туда не возвращался, уточняет издание.

С апреля того же года экс-депутат находится за пределами России — сначала в Минске, затем в Ереване. В мае 2025 года Госдума официально прекратила его полномочия из-за длительного отсутствия на заседаниях.

Параллельно ФГБУ «Управление по эксплуатации жилого фонда» при Управделе президента РФ подало иск о выселении Напсо и его семьи из служебной квартиры, так как оснований для дальнейшего проживания там больше нет.

Однако сам Юрий Напсо категорически отрицает все обвинения. Он заявил, что «подобных инцидентов с его участием не было», а об уголовном деле сам якобы узнал лишь из СМИ. По его словам, ни помощница, ни какая-либо другая женщина никогда не предъявляли ему претензий по поводу домогательств.

Экс-депутат объяснил своё длительное отсутствие в России необходимостью срочной операции и последующей реабилитации, которая до сих пор не позволяет ему вернуться на родину. Он также сообщил, что его адвокаты направили запрос в Следственный комитет с просьбой разъяснить статус расследования, но официального уведомления пока не получили.

Юрий Напсо обжаловал решение Госдумы о досрочном прекращении полномочий — дело сейчас находится в кассационной инстанции. Кроме того, он возражает против выселения из квартиры, подчеркивая, что вложил собственные средства в ее капитальный ремонт квартиры и обстановку.