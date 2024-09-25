Депутат Госдумы от ЛДПР Юрий Напсо «давно находится в ОАЭ», сообщил RTVI источник в партии.

«Напсо давно находится в ОАЭ. Возможно, будет инициировано лишение его мандата», — сказал собеседник в ответ на просьбу прокомментировать сообщения телеграм-каналов о том, что депутат мог эмигрировать.

Юрий Напсо занимает в Госдуме пост первого зампреда комитета по государственному строительству и законодательству. В телеграм-канале Напсо последняя запись на момент публикации новости была сделана 20 сентября. В публикации говорится, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский еще в 2020 году поручил внести в Госдуму законопроект о выплате 13-й пенсии, но его отклонили. Напсо пообещал, что «работа в этом направлении» будет продолжена.

Напсо хотят лишить бизнеса и имущества

Слухи о возможной эмиграции Напсо в Эмираты появились в телеграм-каналах на фоне рассмотрения дела в Центральном районном суде Сочи по иску Генпрокуратуры о лишении депутата имущества и бизнеса. Надзорное ведомство обвиняет парламентария в нарушении запретов и ограничений, предусмотренных антикоррупционным законодательством. Очередные слушания по иску прошли 24 сентября. Активы Напсо на время разбирательства арестованы.

Всего ответчиками по делу значатся 15 человек, в том числе жена Напсо Вероника Иванчикова и брат Роман. Иванчикова занимает пост депутата заксобрания Краснодарского края, Роман Напсо — депутата городского собрания Сочи. Сам Юрий Напсо представляет в Госдуме Краснодарский край и Ростовскую область.

В иске, который есть в распоряжении SOCHI1.RU, в частности, утверждается, что Напсо после избрания депутатом не отказался от предпринимательской деятельности.

«Напротив, решил использовать высокое должностное положение для удовлетворения собственных корыстных и интересов и достижения обогащения», — цитирует издание документ, подписанный заместителем генпрокурора Игорем Ткачевым.

По данным прокурорской проверки, Напсо создал видимость отказа от бизнес-проектов, переоформив их в том числе на своих родственников, а также «незаконным путем приобретал дорогостоящие объекты недвижимости, сведения о чем не декларировал и не сообщал в контрольные органы».

В иске также отмечается, что Напсо и «подконтрольные ему лица» осуществляли захват государственного имущества. Среди его активов названы такие предприятия, как «Спецсервисгаз», «Мясокомбинат “Туапсинский”», «Национальная топливная компания», «Кубаньойл» и «Сочипетрол».

Ежегодная выручка названных топливных компаний превышает 2,8 млрд рублей, при этом больше трети объема продаж составляют государственные и муниципальные контракты, утверждается в иске. Как считают в Генпрокуратуре, долю госконтрактов Юрий Напсо смог нарастить через подконтрольных ему людей в органах власти и на хозяйственных объектах Сочи, которые имели служебный доступ к информации о госзакупках.

Кроме того, Напсо обвиняют в том, что он пытался монополизировать топливный рынок Большого Сочи путем самовольного установления АЗС, которые потом легализовал через суды с помощью аффилированных лиц. По представлением Генпрокуратуры все эти решения были впоследствии отменены, пишет SOCHI1.RU.

Ущерб государству от действий Напсо и связанных с ним людей ведомство оценило в 12 млрд рублей. Генпрокуратура заявляет о нелегальности активов депутата и требует изъять их в пользу государства.

Прогулы думских заседаний

Возможность лишения Напсо мандата за систематические прогулы обсуждали в Госдуме еще в ноябре 2023 года, писали «Ведомости» со ссылкой на источники в нижней палате. В комиссии по вопросам депутатской этики тогда сказали RTVI, что не знают о таком обсуждении.

Сам Напсо тогда не подтвердил сведения из публикации «Ведомостей». Он заявил «Московскому комсомольцу», что «ни о каких прогулах или лишении мандата речь не шла и идти не может», и объяснил свое отсутствие в Думе отпуском, за которым, по его словам, последовал больничный. Он добавил, что «периодически» появляется в здании на Охотном Ряду. В беседе с РБК Напсо обещал вернуться к исполнению своих обязанностей после выздоровления.