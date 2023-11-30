В Госдуме обсуждается возможное лишение мандатов депутатов от ЛДПР Юрия Напсо и Бориса Пайкина, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в нижней палате парламента. Поводом для лишения депутатских полномочий может стать систематическое отсутствие парламентариев на заседаниях.

Система анализа результатов голосований на пленарных заседаниях Госдумы показала, что Напсо начал голосовать только с 1 ноября. В этот день депутатов Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду») лишили мандатов за «систематическое неисполнение депутатских обязанностей», т. е. прогулы, отмечает издание.

По словам источника «Ведомостей», до этого Напсо не голосовал на пленарных заседаниях с 11 апреля 2023 года, а в ноябре были дни, когда он принимал участие в голосовании лишь за несколько вопросов по повестке заседания.

Как пояснил один из парламентариев, до сих пор «соседи по партам» имеют право помогать коллегам-депутатам и нажимать кнопки во время голосования по законопроектам с их разрешения. Для этого депутат, который отсутствует в зале, должен оставить свою карточку для регистрации в зале заседаний.

Юрий Напсо сейчас представляет в Госдуме Краснодарский край и Ростовскую область. Ранее он был гендиректором ЗАО «Роснефтересурс» и членом ОАО «Туапсегоргаз», в 2007 году впервые стал депутатом.

Что касается Бориса Пайкина, то база анализа результатов голосований не показала данные о его участии в голосовании в осеннюю сессию. Результаты голосования депутата есть только до 6 апреля. «Ведомости» отмечают, что 4 апреля он голосовал лишь за девять вопросов повестки.

Пайкин стал депутатом Госдумы в 2017 году. Изначально совладелец петербургской девелоперской компании Fort Group пошел на довыборы по одномандатному округу в Брянской области, а в 2021 году переизбрался в нижнюю палату по федеральной части списка.

«Пока тема [с Напсо и Пайкиным] ушла из повестки, но, возможно, она вновь возникнет позже», — отметил один из источников.

По словам собеседника издания, оба парламентария формально были на больничном долгое время. Пока решения по ним нет, но они были среди депутатов, которые пропустили много заседаний, поэтому возможно будут также лишены мандатов в будущем, добавил он.

Накануне, 29 ноября, источник «Ведомостей» сообщил, депутатские полномочия сложил член фракции КПРФ Владимир Блоцкий, который является одним из самых состоятельных парламентариев Госдумы. По данным издания, он решил сложить полномочия сам и намерен заняться аграрным бизнесом.

1 ноября Госдума проголосовала за досрочное прекращение полномочий депутатов Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду»). Причиной стало отсутствие парламентариев на заседаниях комитета и комиссии, в которые они входили, на протяжении более 30 дней. 31 октября комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сочла достаточными основания для прекращения полномочий обоих парламентариев.

После утверждения решения о лишении депутатов полномочий Власов сказал журналистам, что будет подавать апелляцию в Верховный суд, пишут «Ведомости». За день до этого депутат в разговоре с RTVI отверг обвинения в прогулах и назвал ситуацию «местью» коллег.