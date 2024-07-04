Госдума единогласно приняла сразу в трех чтениях законопроект, согласно которому депутаты могут лишиться мандатов, а сенаторы полномочий за несанкционированный выезд за границу, передает корреспондент RTVI. «За» проголосовали 410 парламентариев.

Изменения вносятся в федеральный закон «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Устанавливается обязанность сенатора и депутата Госдумы, планирующего выезд за пределы территории России, согласовывать свой выезд. Исключения предусматриваются для служебных командировок.

В случае нарушения такой обязанности по решению соответствующей палаты Федерального Собрания России полномочия сенатора и депутата могут быть прекращены досрочно.

Сейчас для депутатов и сенаторов действует уведомительный порядок информирования о выезде за границу,

«Российская парламентская дипломатия нашей инициативой не ограничивается — напротив, именно служебные поездки должны стать основной формой выезда парламентариев за рубеж», — сказал глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия») в ходе дискуссии.

По его словам, мотивация принятия закона связана с тем, что сегодня Россия живет в очень непростом конфликтом мире. «Все сенаторы и депутаты являются в той или иной степени носителями сведений, которые относятся к государственной тайне и могут быть объектами преследования за рубежом. Если страна, в которой они оказались, подчиняется юрисдикции международного уголовного суда (МУС), могут быть проблемы — из частной личной проблемы отдельного депутата они могут стать проблемами страны», — подчеркнул Морозов.

Не надо забывать, что есть такие организации, как Интерпол, Европол (объединяющий 27 стран Евросоюза) и еще масса зарубежных спецслужб, заявил в свою очередь в ходе обсуждения глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

«Я взял с собой несколько приговоров украинских судов в отношении депутатов Государственной думы, в том числе и присутствующих в зале, осужденных заочно по ст. 110 Уголовного кодекса Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») к очень длительным срокам лишения свободы. Если вот такой приговор украинского суда с запросом на арест поступит в информационную базу Интерпола, власти страны пребывания обязаны задержать разыскиваемого гражданина и передать его запрашивающей стороне, в данном случае Украине. А здесь, как говорится, без комментариев», — отметил парламентарий.

Он обратил внимание на то, что в Интерпол сегодня не входят только четыре государства-члена ООН — КНДР, Микронезия, Палау и Тувалу. Фактов судебно-полицейского беспредела в отношении граждан России за рубежом огромное количество, сказал Пискарев.

«Вы все знаете, тяжелые истории длительного заточения летчика Константина Ярошенко, Виктора Бута и многих других узников. Предпринимались также неоднократные попытки задержания и депутатов, и членов их семей. По разным оценкам сегодня в тюрьмах США без законных оснований томятся порядка сотни наших сограждан», — отметил он.

В последнее время органы безопасности зафиксировали более 1 тыс. разведывательных акций зарубежных спецслужб, включая провокации против российских граждан и попытки их вербовки с элементами шантажа в период их нахождения за границей, сказал также Пискарев.

«В арсенале иностранных спецслужб имеется немало и иных способов устраивать провокации с задержанием секретоносителей, а также выторговывать у них интересующие сведения, используя при этом не только гуманные методы получение нужной им информации», — добавил он.

После принятия закона поубавится желающих избраться и поотдыхать за счет государства, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Мы принимаем это решение в преддверии отпусков. А это фактор, который надо учитывать… Если он поедет на Байкал — поддержим, на Волгу — будем рады. А если на острова — Мальдивы или на Бали — коллеги, это будет неправильно в первую очередь по отношению к стране и к своим избирателям», — сказал Володин.

В КПРФ в принципе согласны с новыми требованиями, однако депутат Госдумы Николай Арефьев допустил, что новые требования связаны с военной операцией на Украине и назвал закон «крепостным правом без Юрьева дня».

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов в ходе обсуждения заявил, что парламентариям следует разрешить выезд в Беларусь, Союзное государство. «В Бресте могила матери и других родственников. Я настаиваю на том, чтобы Беларусь была оговорена, и будем говорим о том, что мы — единое государство», — отметил парламентарий.

Выступая от «СРЗП», депутат Елена Драпеко призвала обеспечить беспрепятственный выезд в страны ЕАЭС — «страны должны быть ранжированы». К этому списку депутат Госдумы Константин Затулин призвал включить Абхазию и Южную Осетию.

По итогам дискуссии Володин поручил проработать порядок выезда депутатов и сенаторов за границу также уже после прекращения их полномочий, а также проработать выезд в «дружественные» страны. Кроме того, Володин поручил комитету Госдумы по безопасности проработать вопрос о законодательном запрете на владение недвижимостью за рубежом для депутатов.

Совфед может рассмотреть закон 10 июля, после подписи президента России он вступит в силу, уточнил Володин.

Сейчас лишить мандатов депутатов возможно, например, за «прогулы» заседаний палаты парламента и комитетов в течение 30 дней, приобретение статуса иноагента, вступление в силу обвинительного приговора суда, наличие гражданства иностранного государства, наличие ВНЖ в иностранном государстве, а также за счета в зарубежных банках.