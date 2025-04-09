Бывший депутат Госдумы от ЛДПР Юрий Напсо сообщил «Ведомостям», что обжаловал в Верховном суде (ВС) России свое досрочное лишение мандата за прогулы. Это уже второй иск экс-парламентария.

По словам Напсо, в своем первом обращении в ВС он оспаривал требование комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики и об установлении наличия основания для лишения его мандата. Отказ пришел 2 апреля, на следующий день после подачи.

Экс-депутат, объясняя свое второе обращение в Верховный суд, объяснил, что в первом случае они «погорячились немножко»: нужно было дождаться постановления о досрочном сложении полномочий, а уже потом подавать иск.

Напсо также заявил, что не было оснований лишать его мандата депутата Госдумы: по его словам, за два года отсутствия на заседаниях большую часть времени болел и шесть месяцев «находился в отпуске без содержания». Он добавил, что только шесть дней из всего этого срока не был на работе без уважительной причины.

«У меня оформлены все больничные листы. <…> Это все было согласовано с председателем Госдумы [Вячеславом Володиным], он меня отпускал в отпуска», — заявил газете политик.

Шансы Напсо на победу в суде минимальные, высказал мнение «Ведомостям» юрист Олег Захаров. Он пояснил, что суд будет оценивать только правомочность Госдумы в этом вопросе и чистоту самой процедуры — не было ли в ней грубых нарушений.

«Больничный и другие причины, которые депутат может считать уважительными для своего отсутствия на заседаниях, важны для его диалога с Думой, а суд рассматривает уже не их, а то, как их оценила Дума, была ли она “в своем праве”», — сказал Захаров.

Юрист усомнился, что суд рискнет оспорить мнение нижней палаты парламента, если большинство депутатов признали причины отсутствия Напсо неуважительными.

«Ведь тогда коллегиальное мнение парламентариев будет перечеркнуто единоличным мнением судьи, а таких случаев в судебной практике последних лет не встречалось», — заключил собеседник газеты.

«Три месяца болеешь — пиши рапорт»

Дума решила прекратить полномочия Напсо, который «давно находится в ОАЭ», на закрытом заседании 3 апреля. Как сообщал источник RTVI, депутаты фракции «Новые люди» и СРЗП голосовали «за», тогда как КПРФ, ЛДПР и немалая часть депутатов «Единой России» не голосовали.

Замглавы думской комиссии по вопросам депутатской этики Василий Пискарев тогда указал, что закон обязывает депутатов лично участвовать в работе палаты и проводить приемы избирателей.

«Как он может, находясь за границей, выполнить хотя бы обязанность быть с избирателями? Не получается быть здесь, на пленарном заседании голосовать, готовить законопроекты, помогать людям. Что может он сделать полезного, находясь за границей?» — говорил он.

Глава комиссии Госдумы по мандатным вопросам Отари Аршба дал понять, что в случае столь продолжительной болезни, которой объясняет свое отсутствие Напсо, нужно было уволиться самому.

«Человек не ходит на работу два года. <…> Ну, болейте дальше. Три месяца болеешь — пиши рапорт, уходи, получай инвалидность. А что тут обсуждать, выносить, извините меня, на суд людской позор ихний?» — возмутился Аршба в разговоре с RTVI.

Возможность лишения Напсо мандата за систематические прогулы в Госдуме обсуждали еще осенью 2023 года. В сентябре 2024 года такую возможность допускал источник RTVI.

В ноябре 2023 года Дума досрочно лишила мандатов за прогулы депутатов Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова (СРЗП). Глава комиссии Госдумы по регламенту Виктор Пинский сообщал «Ведомостям», что Власов без уважительной причины и предупреждения пропустил более 60% заседаний комиссии.

Белоусов, осужденный на 10 лет колонии за получение взятки в размере более 3 млрд рублей, не появлялся в нижней палате парламента больше года. В августе 2022 года его объявили в розыск.