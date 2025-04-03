Госдума единогласно приняла проголосовала за досрочное прекращение полномочий депутата от ЛДПР Юрия Напсо. В поддержку соответствующего постановления проголосовал 321 парламентарий, сообщил журналистам первый зампред думской комиссии по вопросам депутатской этики Василий Пискарев.

«Человек не ходит на работу два года. Какую политическую мотивацию этому можно подложить? И какие вопросы можно задать? Один-единственный: вы почему не ходите? „Я не хожу, потому что я болею“. Ну, болейте дальше. Три месяца болеешь — пиши рапорт, уходи, получай инвалидность. А что тут обсуждать, выносить, извините меня, на суд людской позор ихний?» — сказал RTVI глава комиссии Госдумы по мандатным вопросам Отари Аршба.

Комментируя лишение Напсо мандата, замглавы думской комиссии по вопросам депутатской этики Василий Пискарев отметил, что закон обязывает депутатов принимать личное участие в работе Госдумы, в том числе в пленарных заседаниях, комитетах, комиссиях, а также проводить приемы избирателей.

«Как он может, находясь за границей, выполнить хотя бы обязанность быть с избирателями? Не получается быть здесь, на пленарном заседании голосовать, готовить законопроекты, помогать людям. Что может он сделать полезного, находясь за границей?» — задался вопросами Пискарев.

Обсуждение постановления проходило в закрытом для СМИ режиме. По данным источника, депутаты «Новые люди» и СРЗП голосовали «за», тогда как КПРФ, ЛДПР и немалая часть депутатов «Единой России» не голосовали.

«За лишение мандата голосовали представители разных фракций. Закрытый режим использовался и раньше, когда принималось решение по депутатам Власову и Белоусову. Такой формат позволяет избежать рисков публичного скандала, когда озвученные данные могут быть использованы для оспаривания в суде», — пояснил в разговоре с RTVI политолог Павел Склянчук.

Прогулы депутата Напсо

Депутат Напсо, около двух лет проживая за рубежом, не присутствует на пленарных заседаниях, отмечал Пискарев.

«В соответствии с законом, неисполнение депутатом в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей является основанием для прекращения его полномочий», — пояснял депутат.

Комиссия Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности в феврале изучила факты и причины отсутствия Напсо на заседаниях нижней палаты и сочла его действия «недобросовестными». По данным комиссии, депутат «не был в стенах Государственной думы» около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины. Он периодически находился на больничных, а в дни между ними отсутствовал на работе.

В конце марта комиссия Думы по вопросам депутатской этики установила наличие оснований для досрочного прекращения полномочий.

Сам Напсо, находящийся на вынужденном, по его словам, лечении в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), обвинения в свой адрес отвергает. По словам депутата, из-за болезни врачи запретили ему вести сидячий образ жизни, в том числе передвигаться на автомобиле и других видах транспорта.

В разговоре с РБК Напсо назвал выводы комиссии Госдумы о «недобросовестных» действиях поспешными, а методику подсчета прогулов — противоречащей законодательству.

«Вопрос не был глубоко изучен, потому что не учли, что в законе указано, что календарные дни — это дни, идущие друг за другом. А они сложили суммарно дни, которые были между отпусками без содержания и между больничными во время ремиссии. Их сложили суммарно, и получилось более 200 дней», — пояснил он.

Напсо заверил, что ни разу не отсутствовал в Думе более 30 дней подряд. Как утверждает депутат, в последние два года он дистанционно присутствовал на заседаниях комитета по госстроительству (Напсо занимает должность первого зампреда этого комитета) и проводил приемы граждан.

Возможность лишения Напсо мандата за систематические прогулы в Госдуме обсуждали еще осенью 2023 года. В сентябре 2024 года такую возможность допускал источник RTVI.

В октябре 2024 года Центральный районный суд Сочи удовлетворил иск Генпрокуратуры к Напсо об изъятии в собственность государства предприятий, земельных участков и объектов недвижимости. Депутат в свою очередь говорил, что проходил по иску как аффилированное лицо и что у него ничего не изъяли.