Бывший депутат Госдумы Юрий Напсо, в отношении которого возбуждено уголовное дело об изнасиловании его 19-летней помощницы (ч. 1 ст. 131 УК РФ; от трех до шести лет заключения), отвергает все обвинения и называет их «политической травлей». Об этом он сообщил «Коммерсантъ-Ростов».

Напсо заявил, что не имеет никакого представления о личности предполагаемой потерпевшей, подчеркнув, что у него никогда не было 19-летней помощницы.

«Кроме того, со мной никто не связывался из следственных органов, хотя я не прячусь и всегда доступен, никогда не скрывался ни от кого», — отметил он.

Для прояснения обстоятельств дела экс-депутат направил в Следственный комитет своих адвокатов.

Еще одним аргументом в свою защиту Напсо назвал абсурдной, по его мнению, саму хронологию событий: заявление об изнасиловании было подано спустя несколько лет после предполагаемого инцидента.

В настоящее время политик находится за границей, где, по его словам, продолжает курс лечения, и планирует вернуться в Россию через несколько месяцев.

По данным «Коммерсанта», дело об изнасиловании в отношении Напсо было возбуждено 25 сентября 2025 года, после этого экс-депутат был объявлен в федеральный розыск. По версии следствия, преступление было совершено в марте 2023 года, после чего обвиняемый вылетел из Минска в Ереван и более не возвращался в Россию.

При этом не ясно, как именно бывший парламентарий попал в столицу Беларуси. Хотя им и был куплен билет на поезд из Смоленска, данные свидетельствуют о том, что он им так и не воспользовался.

В ответ на эти данные Напсо уточнил, что давно находится на лечении в ОАЭ, что, по его утверждению, подтверждается медицинскими документами. Он выразил сомнения в правомерности возбужденного дела, настаивая на ложности обвинений.

Юрий Напсо был депутатом Госдумы с 2007 года от ЛДПР. Он лишился своего мандата в апреле 2025 года в связи с систематическими прогулами, отсутствия на заседаниях более двух лет.

В октябре 2024 года Генпрокуратура, установив факт незаконного совмещения Напсо депутатских полномочий с ведением бизнеса и коррупционными нарушениями, добилась в судебном порядке конфискации его активов и активов аффилированных с ним лиц на сумму свыше 1,2 млрд рублей.

В перечень изъятого имущества вошли десятки объектов недвижимости в Сочи, а также 100% долей в уставном капитале компаний «Национальная топливная компания», «Кубаньойл» и «Сочипетрол».

Сам политик в своих комментариях «Коммерсанту» настаивал на отсутствии какого-либо отношения к указанному имуществу. Что касается своего невозвращения в Россию, он ссылался на медицинские противопоказания к авиаперелетам. По этой причине, как сообщал Напсо, даже свою работу с избирателями он был вынужден вести дистанционно.