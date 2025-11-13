В отношении депутата «Единой России» Анатолия Вороновского, которого 11 ноября лишили неприкосновенности, Следственный комитет возбудил уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ). При этом парламентарий не задержан и официальное обвинение ему не предъявлено, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источник.

Как стало известно «Ъ», Вороновский в сопровождении адвоката по соглашению посетил Главное следственное управление СКР, где ответил на несколько вопросов следователей. При этом депутат воспользовался конституционным правом, позволяющим не свидетельствовать против себя и своих близких родственников, которые, по версии следствия, являются выгодоприобретателями от предполагаемых коррупционных схем.

По версии следствия, в 2019-2020 годах, занимая должность заместителя губернатора Краснодарского края и курируя дорожную отрасль, Вороновский якобы получал взятки в форме имущества и услуг.

По данным правоохранительных органов, директор государственного унитарного предприятия «Дагомысское дорожное ремонтно-строительное управление» Сафарбий Напсо за «общее покровительство» со стороны чиновника предоставил ему свыше 25 млн рублей.

В эту сумму вошли приобретение квартиры в Краснодаре для самого Вороновского, оформленной на мать его помощницы Юлии Нещеретовой, а также проведение ремонтных работ в сочинской квартире сына депутата.

Помимо этого, за счет предприятия были оплачены строительство берегоукрепительной дамбы и очистка дна озера на земельном участке семьи Вороновских в Усть-Лабинском районе, а также приобретение трактора для родственников депутата, занимающихся сельским хозяйством.

Сафарбий Напсо, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, дал подробные показания о коррупционных схемах, что позволило прекратить в отношении него уголовное преследование по коррупционной статье. Его показания нашли подтверждение у представителей ООО «Вектор», через которое осуществлялись платежи, а также у родственников помощницы депутата.

Несмотря на серьезность предъявленных подозрений, Вороновский пока остается на свободе. Он сдал все документы, которые могли бы позволить ему покинуть территорию страны, и взял на себя обязательство являться по вызовам следствия.

По данным источников «Ъ», в ближайшее время расследование продолжится с проведением допросов других фигурантов и истребованием дополнительных документов, связанных с оказанием услуг депутату.

Лишение Вороновского неприкосновенности

Ранее генеральный прокурор Александр Гуцан направил в Госдуму представление с просьбой о снятии с Вороновского депутатской неприкосновенности и возбуждении в отношении него уголовного дела. Документ поступил в парламент 31 октября. 10 ноября профильная комиссия по мандатным вопросам единогласно поддержала инициативу, а уже на следующий день Госдума утвердила требование Генпрокуратуры.

Следствие подозревает Вороновского в получении взятки на сумму 25 млн рублей. Комментируя ситуацию, председатель думской комиссии Отари Аршба назвал происходящее «стыдом и позором». По его словам, сам Вороновский признал, что этот случай «пятно» на репутации Госдумы и партии «Единая Россия», и выразил намерение «доказать обратное».

В беседе с RTVI депутат подчеркнул, что не собирается скрываться от следствия и уже сдал заграничный паспорт. У него на иждивении находится 16-летняя дочь.

«Скрываться не собираюсь, мне и незачем», — отметил парламентарий.

Анатолий Вороновский был избран в 2021 году депутатом Госдумы восьмого созыва от партии «Единая Россия» по федеральному избирательному округу, включающему территорию Краснодарского края. В настоящее время он входит в состав комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. До избрания в парламент он занимал пост заместителя губернатора Краснодарского края.