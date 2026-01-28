Центральный районный суд Сочи арестовал детей депутата Госдумы от Краснодарского края Андрея Дорошенко — 24-летнюю Милану и 30-летнего Эльдара, передают ТАСС и «Коммерсантъ» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Суть предъявленных брату и сестре обвинений пока не разглашается в интересах следствия. Они обжаловали решение суда об аресте.

Краснодарский журналист Андрей Кошик утверждает, что фигуранты обвиняются в крупном мошенничестве. Они якобы проходят по делу о хищениях при строительстве и содержании дорог, в которых обвиняются экс-депутат Госдумы Анатолий Вороновский, депутат Законодательного собрания Краснодарского края Александр Карпенко и экс-министр транспорта Алексей Переверзев.

Как пишет «Ъ», Милане и Эльдару Дорошенко принадлежит по 50% долей в компаниях «Арма-Лайн» и ПКФ ДТК. Последняя занимается реконструкцией Западного обхода Краснодара за 2,5 млрд руб. На дочь депутата также записано ООО «Северское ДРСУ», выполнявшее контракты по содержанию дорог в Краснодарском крае на сумму 184 млн руб.

Генпрокуратура 20 января подала в Центральный районный суд Сочи антикоррупционный иск об обращении в доход государства активов Дорошенко-старшего, Вороновского, Карпенко и связанных с ними лиц. Всего среди ответчиков числятся 29 человек, в том числе родственники депутатов, и холдинговая компания «Прогресс». В качестве третьих лиц к процессу привлечены 19 предприятий, зарегистрированных в Краснодарском крае, указывает РБК.

Надзорное ведомство подозревает фигурантов в систематическом нарушении антикоррупционного законодательства. Прокуратура установила, что, занимая государственные должности, они не прекратили заниматься предпринимательством.

В результате Дорошенко, Вороновский и Карпенко, по версии следствия, использовали служебные полномочия, чтобы получить незаконный доход в сфере дорожного хозяйства Краснодарского края. По оценке прокуратуры, путем коррупционных схем фигуранты получили не менее 2,8 млрд рублей с 2016 года.

Дорошенко с 2018 по 2021 год депутат возглавлял Союз дорожников Кубани. Дорожно-строительные компании обязаны были входить в эту организацию, чтобы участвовать в конкурсах на право заключения контрактов, пишет «Ъ» со ссылкой на иск Генпрокуратуры. Крупные преференции при этом получали компании Дорошенко.

По версии прокуроров, он не перестал заниматься бизнесом, став депутатом Госдумы, но переоформил свои компании на детей, чтобы скрыть нарушения. 27 января Федеральная служба судебных приставов (ФССП) арестовала имущество Дорошенко и Вороновского на 2,8 млрд рублей.

Арест в том числе наложен на компании ДТК, «Арма-Лайн» и «Северское ДРСУ», а также на два частных дома семьи Дорошенко в Армавире, два участка и дом под Армавиром и на квартиру в Москве на Мосфильмовской улице.