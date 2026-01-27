ФССП арестовала имущество депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Дорошенко и его бывшего коллеги по нижней палате парламента Анатолия Вороновского на 2,8 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Исполнительное производство было начато 23 января по документам, поступившим из Центрального районного суда Сочи в рамках рассматриваемого там иска Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства имущества 28 человек. Среди них — Дорошенко, Вороновский и депутат Законодательного собрания Краснодарского края Александр Карпенко.

Указанная в иске собственность, по оценке Генпрокуратуры, была куплена на незаконные доходы или получена в результате коррупционной деятельности. Ведомство считает, что в 2015—2017 годах — за время работы Вороновского руководителем Департамента транспорта и министром транспорта Кубани — он и его сообщники нелегальным путем обогатились на 2,8 млрд рублей.

Источники РБК уточнили, что в иске упоминаются свыше 120 объектов недвижимости и доли в 27 компаниях, работающих в сфере дорожного строительства, проектирования и выпуска строительных материалов. По словам собеседников издания, Генпрокуратура считает, что Дорошенко, Карпенко и Вороновский в нарушение закона совмещали работу на государственных постах с бизнесом.

Вороновский прошел в VIII созыв Госдумы по списку «Единой России» от Краснодарского края. До этого (с 2019 по 2021 годы) он занимал должности замгубернатора Кубани, а затем его советника. В конце 2025 года на депутата завели уголовное дело по статье о получении особо крупной взятки государственным должностным лицом (ч. 6 ст. 290 УК), ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. По версии следствия, сумма взятки составила 25 млн рублей.

В конце ноября 2025 года Вороновский подал заявление об отказе от мандата, а 2 декабря его депутатские полномочия были досрочно прекращены. В декабре экс-депутата задержали и арестовали.

Андрей Дорошенко продолжает оставаться действующим депутатом Госдумы, в состав которой входит с 2021 года. Политическую карьеру он начал в 2010 году, избравшись в Армавирскую гордуму от ЕР. Через два года по спискам той же партии его выбрали депутатом Законодательного собрания Кубани.