Бывший директор ГУП «Дагомысское ДРСУ» Сафарбий Напсо был освобожден из-под стражи по решению коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Краснодарский краевой суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры на приговор по делу Напсо, в котором ведомство просило смягчить наказание, применив статью Уголовного кодекса об условном осуждении.

Суд принял решение о замене реального срока наказания в виде четырех лет в колонии общего режима на условный, рассмотрев в качестве доводов заключение досудебного соглашения и активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, а также возмещение ущерба.

Изначальный вердикт по делу Напсо о растрате, превышении полномочий и особо крупном мошенничестве вынес в октябре 2025 года Лазаревский районный суд Сочи. В частности, сообщалось, что Напсо разработал преступный план, в соответствии с которым в период с 2018 по 2021 год члены организованной группы совершили хищение транспортных средств и другой дорожной техники на сумму более 45 млн рублей.

Сторона обвинения обжаловала приговор, указав на то, что мужчина способствовал в установлении обстоятельств других эпизодов, связанных с коррупцией в дорожно-строительной отрасли Краснодарского края.

Как отмечает «Ъ», Напсо признал незаконное оказание услуг вице-губернатору Краснодарского края, а позднее — депутату Госдумы Анатолию Вороновскому, который курировал дорожное строительство в регионе.

В числе прочего глава «Дагомысского ДРСУ» занимался организацией ремонта в квартире сына Вороновского в Сочи, земляными работами на участке, принадлежавшем чиновнику в Усть-Лабинске, а также купил ему квартиру в Краснодаре.

Оценочная стоимость услуг, оказанных Вороновскому, составила 25 млн рублей. Позднее он также оказывал Напсо покровительство, скрывая его нелегальную деятельность.

Занимавший позицию депутата Госдумы от партии «Единая Россия» с 2021 года Вороновский был лишен мандата и помещен под стражу в конце 2025 года по делу о взятке в особо крупном размере.