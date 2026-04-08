При обысках в загородном доме бывшего заместителя главы Краснодарского края Андрея Коробки нашли драгоценности, крупные суммы наличных денег и огнестрельное оружие. Последнее, по данным источника портала 93.RU, зарегистрировано на человека по фамилии Кондратьев с инициалами В. И.

Среди изъятого — килограммовые слитки золота 999,9 пробы. Каждый такой брусок чистого драгоценного металла при нынешнем курсе стоит дороже 12 миллионов рублей. Кроме того, в списке фигурируют ювелирное изделие из «Золотого ларца» (колье), спиртные напитки, 31 млн рублей наличными, а также 4 млн долларов и 7 млн евро.

Накануне Ленинский районный суд Краснодара арестовал Коробку на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, в ноябре 2025 года чиновник пообещал застройщику помочь перевести земельный участок в Динском районе из промзоны в земли под среднеэтажную жилую застройку. За эти услуги Коробка попросил вознаграждение. В январе 2026 года девелопер перевел 15 млн рублей на подконтрольный заместителю главы региона счет «Первореченского спортивного клуба». Однако чиновник обязательство не выполнил, а деньги похитил.

В суде представитель Генпрокуратуры заявил, что оперативники при обыске столкнулись с противодействием, а часть имущества из усадьбы успели вывезти «Газелями». По данным надзорного ведомства, в 2015-2016 годах Коробка организовал систему поборов за субсидии, сельхозземли и другие льготы. Деньги принимались под видом пожертвований в футбольный клуб «Кубань» — за указанный период на его счета поступило более 1 млрд рублей. Позже чиновник перенаправил схему на футбольный клуб «ПСК».

Суд в качестве обеспечительных мер наложил арест на имущество Коробки и других фигурантов. ТАСС со ссылкой на надзорные органы региона сообщал, что стоимость активов Коробки оценивается в 10 млрд рублей. Сам чиновник и остальные ответчики на заседание по гражданскому иску не явились, их интересы представляли адвокаты.

По антикоррупционному иску проходят более 20 физических лиц, а также ГКУ «Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр», ГУП «Кубанские продукты» и компания «Стройтех». Еще 15 предприятий агропрома, включая агрохолдинг «Кубань», «Перспектива Агро» и «Кубаньагротех», привлечены в качестве третьих лиц.

Согласно материалам дела, Коробка вел незаконную деятельность с депутатами краевого парламента Сергеем Фурсой и Алексеем Сидюковым, которые являются бенефициарами крупных игроков агропромышленного и строительного бизнеса. «В результате нелегального сращивания бизнеса и власти капитализация их предприятий увеличилась более чем на 10 млрд рублей», — говорится в релизе суда.

Коробка занимал пост вице-губернатора с апреля 2015 года, курируя блок агропромышленного комплекса. Первые полгода, до октября 2015-го, он одновременно руководил министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.